Nothing Phone 3a (Pro): Firmware-Update bringt August-Sicherheitsupdate und mehr

Nachdem das letzte Firmware-Update für die beiden Mittelklasse-Smartphones Nothing Phone 3a und 3a Pro im Mai veröffentlicht wurde und das Unternehmen im Zwei-Monats-Rhythmus neue Updates veröffentlicht, überrascht das neue Firmware-Update nicht. Es hebt die Versionsnummer auf 3.2-250717-1803 an und umfasst neben einigen Fehlerbehebungen auch das Sicherheitsupdate für den Monat August.

Dieses Mal scheint das Unternehmen Nothing das schnellste zu sein, das das kommende August-Sicherheitsupdate für eines seiner Smartphone-Modelle bereitstellt – noch vor Google und Samsung. Welche sicherheitsrelevanten Änderungen und Sicherheitslücken geschlossen werden, wird nicht näher genannt. Dazu müssen wir wohl auf Google warten.

Wie gewohnt bieten die veröffentlichten Release Notes einen ausführlichen Überblick über die vorgenommenen Änderungen und Anpassungen:

What’s New in This Update