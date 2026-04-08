Nothing Phone 4a: Firmware-Update umfasst April-Sicherheitsupdate und mehr
Besitzer eines kürzlich veröffentlichten Nothing Phone 4a können ab sofort auf ein neues Firmware-Update zugreifen. Dieses umfasst nicht nur einige Verbesserungen der Kamera und Fehlerbehebungen, sondern auch das April-Sicherheitsupdate für die Android-Plattform. Die Release Notes sind wie immer im Nothing Community-Forum einsehbar:
What’s New in This Update
Camera Enhancements
- Enhanced auto exposure stability for recording via the front camera.
- Enhanced rear camera autofocus performance for better captures.
- Optimised HDR brightness consistency for rear camera portrait shots.
- Refined colour rendering for a more natural and vivid experience.
General Improvements and Bug Fixes
- Notifications that are frequently interacted with may be suggested to be set as Essential Notification.
- Refined the spacing of status bar icons for a more consistent and coordinated layout.
- Optimised haptic feedback in the Recorder app for a more tactile experience.
- Fixed some known issues for a smoother and more stable experience.
- Enhanced overall system stability.
- Updated to April 2026 security patch.
In den nächsten Wochen werden sehr wahrscheinlich weitere Smartphone-Modelle von Nothing ein ähnliches Update erhalten, da das Unternehmen Firmware-Updates im Zwei-Monats-Rhythmus veröffentlicht.
Demnach sollte auch das Flaggschiff Nothing Phone 3 bald ein Firmware-Update mit dem April-Sicherheitsupdate und weitere Verbesserungen erhalten.
