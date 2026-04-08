Firmware und Updates

Nothing Phone 4a: Firmware-Update umfasst April-Sicherheitsupdate und mehr

Besitzer eines kürzlich veröffentlichten Nothing Phone 4a können ab sofort auf ein neues Firmware-Update zugreifen. Dieses umfasst nicht nur einige Verbesserungen der Kamera und Fehlerbehebungen, sondern auch das April-Sicherheitsupdate für die Android-Plattform. Die Release Notes sind wie immer im Nothing Community-Forum einsehbar:

What’s New in This Update

Camera Enhancements

  • Enhanced auto exposure stability for recording via the front camera.
  • Enhanced rear camera autofocus performance for better captures.
  • Optimised HDR brightness consistency for rear camera portrait shots.
  • Refined colour rendering for a more natural and vivid experience.

General Improvements and Bug Fixes

  • Notifications that are frequently interacted with may be suggested to be set as Essential Notification.
  • Refined the spacing of status bar icons for a more consistent and coordinated layout.
  • Optimised haptic feedback in the Recorder app for a more tactile experience.
  • Fixed some known issues for a smoother and more stable experience.
  • Enhanced overall system stability.
  • Updated to April 2026 security patch.

In den nächsten Wochen werden sehr wahrscheinlich weitere Smartphone-Modelle von Nothing ein ähnliches Update erhalten, da das Unternehmen Firmware-Updates im Zwei-Monats-Rhythmus veröffentlicht.

Demnach sollte auch das Flaggschiff Nothing Phone 3 bald ein Firmware-Update mit dem April-Sicherheitsupdate und weitere Verbesserungen erhalten.


Weitere Neuigkeiten
„Beliebteste Bank“: ING holt sich den Titel schon wieder
in Fintech
Sky Logo Header
Sky startet neuen Mega-Deal: Komplettpaket mit HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis
in Schnäppchen
waipu.tv Osteraktion mit HBO Max – Streaming-Bundle für 6,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update
Classroom Klasse Schule
KI-Schock an Schulen: Lehrerverband stellt Hausaufgaben infrage
in Gesellschaft
Telekom startet Starlink-Satellitendienst für Geschäftskunden
in Telekom
ADAC kritisiert Wirkung des Österreich-Modells – Spritpreise steigen weiter
in Mobilität
Homey integriert Reolink-Kameras und -Türklingeln in sein Smart-Home-System
in Smart Home
WhatsApp macht die CarPlay-App per Update für alle verfügbar
in Social
Chrome führt vertikale Tabs und neuen Lesemodus ein
in Software
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue erweitert Szenenbearbeitung
in Smart Home