Nothing stellt Nothing OS 4.0 vor – Beta startet „in Kürze“

Nothing hat mit Nothing OS 4.0 ein neues Betriebssystem-Update vorgestellt. Das Update bringt laut Unternehmensangaben überarbeitete Design-Elemente, neue Bedienfunktionen und ein Dashboard für die Nutzung von KI.

Zu den Neuerungen gehört ein Extra Dark Mode, der das bestehende Design ergänzt und die Nutzung bei schwachem Licht angenehmer machen soll. Außerdem führt Nothing eine Pop-up Ansicht ein, mit der zwei App-Fenster gleichzeitig genutzt werden können.

Nutzer können Fenster per Wischbewegung verkleinern oder in den Vollbildmodus bringen. Ein weiterer Bestandteil ist ein KI-Nutzungs-Dashboard, das Einblicke in die Nutzung von Sprachmodellen bietet. Laut Nothing lassen sich diese Daten tages- und wochenweise abrufen.

Rollout von Nothing OS 4.0 und Ankündigung neuer Hardware

Das Update soll „in Kürze“ für Nothing-Smartphones als Beta verfügbar sein. Genaue Termine für den Rollout wurden noch nicht genannt, weitere Informationen sollen über die Community-Plattform und die Social-Media-Kanäle folgen.

Zusätzlich hat Nothing angekündigt, dass die Submarke CMF am 29. September 2025 den ersten Over-Ear-Kopfhörer unter dem Namen CMF Headphone Pro vorstellen wird.

