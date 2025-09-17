Firmware und OS

Version 12 ist da: PlayStation 5 bekommt großes Update

Autor-Bild
Von
|
Sony Ps5 Pro Playstation Header

Das zweite große Update, welches Sony pro Jahr für die PlayStation 5 verteilt, ist ab sofort da und wird, wie gestern angekündigt, verteilt. Es handelt sich dabei um Version 12, also um Version 25.06-12.00.00, wenn man es ganz genau nimmt.

Das Update bringt zwei große Neuerungen mit. Ein neues Feature nennt sich „Power Saver“, welches bei „unterstützten PS5-Spielen“ die Performance drosselt und dafür sorgt, dass die Konsole weniger Strom benötigt. Es handelt sich um eine Funktion für die Nachhaltigkeit und ist natürlich keine Pflicht für die PS5-Nutzer.

Die zweite Neuerung, die vermutlich deutlich mehr freuen wird, ist ein besserer Support für mehrere Geräte beim DualSense-Controller. Nach dem Update der Konsole wird es auch ein Update für den Controller geben und danach kann man bis zu vier Geräte gleichzeitig nutzen (und nahtlos zwischen diesen wechseln).

Sobald ein neues Gerät mit dem DualSense verbunden ist, wechselt man, in dem man die PlayStation-Taste und eine Action-Taste drückt. Auf die vier Tasten kann man sich jeweils ein Gerät legen und das muss natürlich keine PlayStation sein.

PlayStation-Event für nächste Woche geplant

Sony soll für kommende Woche ein großes PlayStation-Event geplant haben, das vermutlich im Vorfeld der Tokyo Game Show stattfindet. Die…

16. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Version 12 ist da: PlayStation 5 bekommt großes Update
Weitere Neuigkeiten
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple plant erstes MacBook mit Touchscreen
in Computer und Co.
Apple: Neue Details zum iPhone 18 Pro sind da
in Smartphones
YouTube startet KI-gestützte Lip-Sync-Funktion und mehr
in Dienste
Q3 Air, Q3 Spin und O3 Fitness: TORRAS stellt neue Hüllen für iPhone 17-Serie vor
in Zubehör
congstar streicht Bereitstellungspreise
in Provider
Unlimited Mobile: Neue Mobilfunkmarke startet in Deutschland
in Tarife
Audi tarnt günstiges Elektroauto als Volkswagen
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es für 874 Euro
in News | Update
Renault 4 Header
Renault 4: Neue Version soll an einen echten Klassiker erinnern
in Mobilität
Innovationsindex: Deutschland verliert weiter an Boden
in Marktgeschehen