Version 12 ist da: PlayStation 5 bekommt großes Update

Das zweite große Update, welches Sony pro Jahr für die PlayStation 5 verteilt, ist ab sofort da und wird, wie gestern angekündigt, verteilt. Es handelt sich dabei um Version 12, also um Version 25.06-12.00.00, wenn man es ganz genau nimmt.

Das Update bringt zwei große Neuerungen mit. Ein neues Feature nennt sich „Power Saver“, welches bei „unterstützten PS5-Spielen“ die Performance drosselt und dafür sorgt, dass die Konsole weniger Strom benötigt. Es handelt sich um eine Funktion für die Nachhaltigkeit und ist natürlich keine Pflicht für die PS5-Nutzer.

Die zweite Neuerung, die vermutlich deutlich mehr freuen wird, ist ein besserer Support für mehrere Geräte beim DualSense-Controller. Nach dem Update der Konsole wird es auch ein Update für den Controller geben und danach kann man bis zu vier Geräte gleichzeitig nutzen (und nahtlos zwischen diesen wechseln).

Sobald ein neues Gerät mit dem DualSense verbunden ist, wechselt man, in dem man die PlayStation-Taste und eine Action-Taste drückt. Auf die vier Tasten kann man sich jeweils ein Gerät legen und das muss natürlich keine PlayStation sein.