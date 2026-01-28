Nothing: Updates zur WhisperPair-Sicherheitslücke für Audioprodukte veröffentlicht

In den letzten Wochen wurde eine Sicherheitslücke im Zusammenhang mit Google Fast Pair bekannt, die für viel Aufsehen sorgte. Mithilfe dieser Funktion können Bluetooth-Zubehörteile wie Kopfhörer oder In-Ear-Kopfhörer für Android-Geräte besonders einfach gekoppelt werden. Über die Sicherheitslücke können Angreifer die Geräte übernehmen und die Opfer über das Google Find Hub-Netzwerk orten.

Es sind Millionen Geräte betroffen

Die Sicherheitslücke wurde von Google im August des vergangenen Jahres offiziell bestätigt und wird unter der CVE-Nummer CVE-2025-36911 geführt. Ob das eigene Gerät betroffen ist, kann auf der entsprechenden Webseite der Entdecker nachgeschaut werden. Dort sind auch weitere Informationen einsehbar.

Einige Hersteller haben bereits entsprechende Updates veröffentlicht oder angekündigt, darunter auch das Unternehmen Nothing für seine Audioprodukte. Für die folgenden Produkte sind Updates verfügbar, die die Sicherheitslücke schließen und je nach Modell auch einige Fehler beheben:

Nothing Ear (3) – v1.0.1.67

Nothing Headphone (1) – v1.0.1.80

CMF Buds Pro 2 – v1.0.1.72

CMF Buds 2 – v1.0.1.50

CMF Buds 2 Plus – v1.0.1.52

CMF Headphone Pro – v1.0.1.44

Nothing Ear (open) – v1.0.1.28

Wenn ihr eines der oben genannten Audioprodukte von Nothing habt, solltet ihr das verfügbare Update mit der entsprechenden Versionsnummer installieren.

Das Update für die Nothing Ear (a) wird Anfang Februar folgen, ein Update für die Ear (1) ist ebenfalls in Arbeit. Ich hoffe, dass meine Nothing Ear (stick) ebenfalls noch ein Update erhalten wird. In der bisherigen Auflistung fehlen diese.