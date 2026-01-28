Firmware und OS

Nothing: Updates zur WhisperPair-Sicherheitslücke für Audioprodukte veröffentlicht

Autor-Bild
Von
|
Bildquelle: Nothing

In den letzten Wochen wurde eine Sicherheitslücke im Zusammenhang mit Google Fast Pair bekannt, die für viel Aufsehen sorgte. Mithilfe dieser Funktion können Bluetooth-Zubehörteile wie Kopfhörer oder In-Ear-Kopfhörer für Android-Geräte besonders einfach gekoppelt werden. Über die Sicherheitslücke können Angreifer die Geräte übernehmen und die Opfer über das Google Find Hub-Netzwerk orten.

Es sind Millionen Geräte betroffen

Die Sicherheitslücke wurde von Google im August des vergangenen Jahres offiziell bestätigt und wird unter der CVE-Nummer CVE-2025-36911 geführt. Ob das eigene Gerät betroffen ist, kann auf der entsprechenden Webseite der Entdecker nachgeschaut werden. Dort sind auch weitere Informationen einsehbar.

Einige Hersteller haben bereits entsprechende Updates veröffentlicht oder angekündigt, darunter auch das Unternehmen Nothing für seine Audioprodukte. Für die folgenden Produkte sind Updates verfügbar, die die Sicherheitslücke schließen und je nach Modell auch einige Fehler beheben:

  • Nothing Ear (3) – v1.0.1.67
  • Nothing Headphone (1) – v1.0.1.80
  • CMF Buds Pro 2 – v1.0.1.72
  • CMF Buds 2 – v1.0.1.50
  • CMF Buds 2 Plus – v1.0.1.52
  • CMF Headphone Pro – v1.0.1.44
  • Nothing Ear (open) – v1.0.1.28

Wenn ihr eines der oben genannten Audioprodukte von Nothing habt, solltet ihr das verfügbare Update mit der entsprechenden Versionsnummer installieren.

Das Update für die Nothing Ear (a) wird Anfang Februar folgen, ein Update für die Ear (1) ist ebenfalls in Arbeit. Ich hoffe, dass meine Nothing Ear (stick) ebenfalls noch ein Update erhalten wird. In der bisherigen Auflistung fehlen diese.


Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Nothing: Updates zur WhisperPair-Sicherheitslücke für Audioprodukte veröffentlicht
Weitere Neuigkeiten
Ford bessert bei zwei Elektroautos nach
in Mobilität
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Cross, Champions League und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im Februar
in News
Ps5 Pro Playstation Detail Header
PlayStation 5 bekommt ein Update: Das steckt in Version 12.6 drin
in Firmware und OS
Volvo möchte noch eine Nummer größer werden
in Mobilität
norisbank startet neuen Webauftritt mit modernisiertem Design
in Fintech
Nothing Phone 4a: Neues Mittelklasse-Smartphone wird bald kommen
in Smartphones
Lidl
Lidl führt bundesweiten Mitarbeiterrabatt ein
in Handel
Neue Google-Suche setzt voll auf KI-Gespräche
in Dienste
Congstar
congstar verzichtet zeitweise auf Bereitstellungspreise
in Tarife
Apple Tim Cook Header
Apple: Tim Cook äußert sich zu den „Ereignissen“ in den USA
in Marktgeschehen