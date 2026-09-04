Hardware

Nur 3,8 mm dünn und 1.050 MB/s schnell: Lexar zeigt ungewöhnliche SSD

René Hesse
Von

Das Unternehmen Lexar zeigt mit der Muse eine nur 3,8 mm dünne portable SSD mit bis zu 1.050 MB/s.

Die Muse Ultra-Slim Portable SSD soll laut Lexar die weltweit dünnste tragbare SSD sein. Das Metallgehäuse misst an der stärksten Stelle 3,8 mm und verjüngt sich am Rand auf 1 mm. Ein magnetisches SnapLink-Kabel verbindet den Speicher mit USB-C-Geräten.

Lexar Muse startet mit bis zu 1 TB Speicher

Die SSD erreicht laut Hersteller bis zu 1.050 MB/s beim Lesen und 1.000 MB/s beim Schreiben. Eine magnetische Hülle erlaubt die Befestigung an kompatiblen MagSafe-iPhones. Unterstützt werden zudem externe 4K-ProRes-Aufnahmen mit bis zu 120 fps.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

  • Kapazitäten: 512 GB und 1 TB
  • Marktstart: 4. Quartal 2026
  • Lesen: bis zu 1.050 MB/s
  • Schreiben: bis zu 1.000 MB/s
  • Preis noch offen

Daneben zeigt Lexar einen AI Storage Core sowie Gen5-Speicher mit bis zu 11 GB/s. Die Technik soll lokale KI-Modelle beschleunigen und den DRAM-Bedarf laut Unternehmen um rund 40 Prozent reduzieren. Auch Speicherlösungen für PCs, Geschäftskunden und Dashcams in Elektroautos gehören zum erweiterten Portfolio.

Ich finde vor allem die Bauform der Muse interessant. Wenn Magnetverbindung und Alltagstauglichkeit überzeugen, könnte sie für mobile Videoaufnahmen eine praktische Alternative zu klassischen externen SSDs werden.

Audio · 3. September 2026

Sharp bringt das Lautsprecher-Dock fürs Smartphone zurück

Das Unternehmen Sharp bringt im Oktober 2026 das CP-DS10 mit Qi2-Laden, Bluetooth-Audio und mehreren Ladeanschlüssen auf den Markt. Die 4-in-1-Dockingstation… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
EZVIZ zeigt auf der IFA neue Kameras, KI-Hubs und Türschlösser
04.09.26 · Smart Home
Klarmobil-Tarife für 9,99 Euro starten mit bis zu 110 Euro Bonus
04.09.26 · Tarife
XGIMI stellt neue AURA-3-Ultrakurzdistanz-Projektoren vor
03.09.26 · Hardware
The Last of Us geht weiter: Naughty Dog spricht offen über „Part 3“
04.09.26 · Gaming
Alienware stellt zwei neue OLED-Gaming-Monitore vor
02.09.26 · Gaming
Aqara baut sein Smart-Home-System jetzt deutlich aus
04.09.26 · Smart Home
Neue EU-Abgabe: Kleine Pakete werden bald zusätzlich belastet
04.09.26 · Handel
JMGO IRIS: Diese Projektoren schaffen 4K mit 120 Hz
02.09.26 · Hardware
Ad Hoc Map legt nach: Dieses Update macht die Lade-App besser
04.09.26 · Mobilität
FRITZ!Box 6690 Pro: Neues Kabel-Flaggschiff startet in den Markt
01.09.26 · Hardware
Du bist hier: Apple · iPhone · SSD
mobiFlip / News / Hardware / Nur 3,8 mm dünn und 1.050 MB/s schnell: Lexar zeigt ungewöhnliche SSD