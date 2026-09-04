Nur 3,8 mm dünn und 1.050 MB/s schnell: Lexar zeigt ungewöhnliche SSD

Das Unternehmen Lexar zeigt mit der Muse eine nur 3,8 mm dünne portable SSD mit bis zu 1.050 MB/s.

Die Muse Ultra-Slim Portable SSD soll laut Lexar die weltweit dünnste tragbare SSD sein. Das Metallgehäuse misst an der stärksten Stelle 3,8 mm und verjüngt sich am Rand auf 1 mm. Ein magnetisches SnapLink-Kabel verbindet den Speicher mit USB-C-Geräten.

Lexar Muse startet mit bis zu 1 TB Speicher

Die SSD erreicht laut Hersteller bis zu 1.050 MB/s beim Lesen und 1.000 MB/s beim Schreiben. Eine magnetische Hülle erlaubt die Befestigung an kompatiblen MagSafe-iPhones. Unterstützt werden zudem externe 4K-ProRes-Aufnahmen mit bis zu 120 fps.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

Kapazitäten: 512 GB und 1 TB

Marktstart: 4. Quartal 2026

Lesen: bis zu 1.050 MB/s

Schreiben: bis zu 1.000 MB/s

Preis noch offen

Daneben zeigt Lexar einen AI Storage Core sowie Gen5-Speicher mit bis zu 11 GB/s. Die Technik soll lokale KI-Modelle beschleunigen und den DRAM-Bedarf laut Unternehmen um rund 40 Prozent reduzieren. Auch Speicherlösungen für PCs, Geschäftskunden und Dashcams in Elektroautos gehören zum erweiterten Portfolio.

Ich finde vor allem die Bauform der Muse interessant. Wenn Magnetverbindung und Alltagstauglichkeit überzeugen, könnte sie für mobile Videoaufnahmen eine praktische Alternative zu klassischen externen SSDs werden.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗