Audio

Sharp bringt das Lautsprecher-Dock fürs Smartphone zurück

René Hesse
Von
1 Kommentar

Das Unternehmen Sharp bringt im Oktober 2026 das CP-DS10 mit Qi2-Laden, Bluetooth-Audio und mehreren Ladeanschlüssen auf den Markt.

Die 4-in-1-Dockingstation soll klassische Lautsprecher-Docks in das Smartphone-Zeitalter übertragen. Sie lädt kompatible Smartphones magnetisch mit bis zu 15 Watt und bietet gleichzeitig Bluetooth-Stereolautsprecher mit maximal 40 Watt Ausgangsleistung.

Sharp CP-DS10 lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig

Die wichtigsten Funktionen des CP-DS10 im Überblick:

  • Qi2-Laden mit bis zu 15 Watt und MagSafe-Kompatibilität
  • abnehmbarer Ladeadapter für die Apple Watch
  • USB-C-Anschluss für Kopfhörer und weiteres Zubehör
  • Bluetooth-Stereolautsprecher mit Neodym-Treibern und bis zu 40 Watt

Laut Sharp lassen sich die meisten aktuellen Smartphones per Qi2 in weniger als drei Stunden laden. Kompatible iPhones können horizontal zudem Apples StandBy-Funktion nutzen. Dann zeigt das Smartphone etwa Uhrzeit, Kalender, Fotos oder weitere Informationen an.

Das Sharp CP-DS10 erscheint im Oktober 2026 europaweit in Graphite Black und Cloud Grey (siehe Bilder). Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt jeweils 99 Euro.

Ich finde die Kombination durchaus interessant, weil Sharp damit mehrere Geräte auf dem Nachttisch oder Schreibtisch ersetzen kann. Ob das Konzept überzeugt, dürfte vor allem von der tatsächlichen Klangqualität abhängen. Die lässt sich freilich erst nach einem Test beurteilen.

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Das sieht tatsächlich ganz interessant aus und der Preis ist durchaus nicht unattraktiv.
    Bin auf einen Test gespannt.

    Antworten

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