Marktgeschehen

Nutzung von DAB+ steigt auf 23 Millionen Hörer

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Teufel Radio One Grau

DAB+ gewinnt in Deutschland weiter an Reichweite und übertrifft Webradio bei der Nutzung.

In Deutschland hören rund 66 Millionen Menschen lineares Radio, unabhängig vom Empfangsweg. Laut den Audio Trends greifen drei Viertel dieser Hörer auf digitale Angebote über DAB+ oder Internet zurück. Das entspricht 51 Millionen Personen, gegenüber 49 Millionen im Vorjahr. Die Netto-Digitalisierungsquote der Haushalte liegt bei 77 Prozent, also dem Anteil der Menschen mit Zugang zu digitalen Empfangswegen.

Rund 23 Millionen Personen nutzten innerhalb von vier Wochen DAB+, was einem Reichweitenanteil von 36 Prozent entspricht, fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Täglich hören gut 13 Millionen Personen Radio über DAB+, die durchschnittliche Verweildauer liegt bei 156 Minuten. Nach eigenen Angaben liegt DAB+ damit vor weiteren digitalen Ausspielwegen.

DAB+-Ausstattung in Haushalten und Fahrzeugen steigt

Laut Audio Trends verfügen inzwischen 40 Prozent der Haushalte über mindestens ein DAB+-Gerät, 2024 waren es 35 Prozent. In absoluten Zahlen entspricht dies einem Zuwachs von etwa zwei Millionen Haushalten. Auch bei Autoradios steigt die Verbreitung: Jedes vierte Auto ist mit DAB+ ausgestattet (2024: 21 Prozent).

Regionale Unterschiede bei DAB+-Nutzung

  • Bayern: 47 Prozent der Haushalte mit stationären DAB+-Radios (2024: 43 Prozent)
  • Sachsen-Anhalt: 45 Prozent (2024: 38 Prozent)
  • Sachsen: 43 Prozent (2024: 41 Prozent)
  • Schleswig-Holstein: 41 Prozent (2024: 34 Prozent)

Die nördlichste Region weist seit drei Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum auf. Laut Pressemeldung wurden die Daten vor der Digitalisierungs- und Wechselkampagne #SHhoertdigital erhoben. Programmanbieter und das Land Schleswig-Holstein planen, die UKW-Verbreitung bis 2031 vollständig auf DAB+ und IP umzustellen.

Ich persönlich finde es interessant zu sehen, dass DAB+ in vielen Haushalten schneller wächst als erwartet, während die Verbreitung regional stark variiert.

TechniSat bringt DAB+ Radio mit ASA-Warnsystem auf den Markt

Mit dem DIGITRADIO 3 ASA hat TechniSat sein erstes DAB+-Digitalradio mit integriertem Automatic Safety Alert (ASA)-Warnsystem auf den Markt gebracht.…

27. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Favone ☀️
    sagt am

    DAB ist im Auto eine Katastrophe. Wenn ich an mein erstes Auto Baujahr 1990 denke, war immer UKW Empfang.

    Je neuer die Autos werfen, desto schlechter der Empfang.

    LIiegt auch teilweise an den Sendern, die immer mehr Sendestationen abbauen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Nutzung von DAB+ steigt auf 23 Millionen Hörer
Weitere Neuigkeiten
Visa stellt Trusted Agent Protocol für KI-Handel vor
in Fintech
Amazon-Neuheiten: Preise und Termine für die neuen Echos und mehr
in Smart Home
Telekom-Tarif mit 25 GB für 9,99 Euro mtl. – inklusive 40-Euro-Gutschein
in Tarife
Wikipedia schlägt Alarm: KI frisst ihre Besucher
in Dienste
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im November 2025
in News
Porsche Mission R Header
Der Porsche-Chef räumt ab 2026 den Posten
in Mobilität
Apple iPhone Fold könnte erst 2027 kommen
in Smartphones
ICE L feiert Deutschland-Premiere mit neuem Komfortkonzept
in Mobilität
Pillen Apotheke Medizin Medikament
Eine Milliarde E-Rezepte in Deutschland eingelöst
in Marktgeschehen
Meta Quest 3 Header
Meta will die Quest-Reihe als TV-Plattform positionieren
in AR und VR