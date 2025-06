TechniSat bringt DAB+ Radio mit ASA-Warnsystem auf den Markt

Mit dem DIGITRADIO 3 ASA hat TechniSat sein erstes DAB+-Digitalradio mit integriertem Automatic Safety Alert (ASA)-Warnsystem auf den Markt gebracht.

In Not- und Krisensituationen soll dieses System verlässliche Informationen über das DAB+-Radiosignal verbreiten, auch wenn Mobilfunk- oder Internetverbindungen ausfallen. ASA arbeitet automatisch im Hintergrund, passt sich regional an und nutzt das DAB+-Sendenetz, um eine breite Verfügbarkeit sicherzustellen.

Neben anderen Warnsystemen wie Cell Broadcast auf Mobiltelefonen wird DAB+-Radio als zusätzliche Informationsquelle für Katastrophenfälle eingesetzt. Das System erkennt zielgenau Warnmeldungen, die nur für das jeweilige Empfangsgebiet relevant sind, und kann das Gerät aus dem Stand-by-Modus „wecken“, um die Aufmerksamkeit der Nutzer auch nachts sicherzustellen.

Technische Ausstattung und Zertifizierung

Das DIGITRADIO 3 ASA ist „Made in Germany“ und verfügt neben der ASA-Technologie über ein CD-Laufwerk, eine USB-Wiedergabe sowie Bluetooth-Streaming.

Für die Klangqualität sorgen zwei 10-Watt-Lautsprecher von ELAC, die für einen gleichmäßigen Stereo-Sound im Raum optimiert sind. Das Gerät wurde gemäß den Vorgaben von Digitalradio Deutschland e. V. und WorldDAB zertifiziert und trägt das ASA-Markenlogo zur Kennzeichnung der Technologie.

Das Warnsystem ASA wurde unter anderem als Reaktion auf die Flutkatastrophe im Ahrtal entwickelt und soll angesichts globaler Risiken wie dem Klimawandel zunehmend an Bedeutung gewinnen. DAB+ ist in Europa bereits für rund 70 Prozent der Bevölkerung verfügbar.

Das TechniSat DIGITRADIO 3 ASA ist ab sofort im Fachhandel zum unverbindlichen Verkaufspreis von 269 Euro erhältlich.

