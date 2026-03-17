Nvidia zeigt DLSS 5 und ist von Reaktion der Nutzer schockiert

Das hat man sich bei Nvidia diese Woche sicher anders vorgestellt, denn mit viel Stolz präsentierte man DLSS 5, eine neue Version der Upscaling-Technologie von Nvidia. DLSS 5 „überbrückt die Kluft zwischen Rendering und Realität“, so Nvidia.

Diese neue Version von DLSS „geht über die reine Leistungssteigerung hinaus und revolutioniert die Bildqualität in Spielen“, wie man bei Nvidia mitteilt. Und in den sozialen Medien sah man, dass die Nvidia-Mitarbeiter sichtlich stolz darauf sind.

Doch dann kam die Reaktion der Spieler und damit hat Nvidia nicht gerechnet, das Feedback war nicht nur schlecht, es war miserabel. Die Ergebnisse, die DLSS 5 auf den Beispielen zeigt, wurden als „miserabel“ und sehr oft als „AI Slop“ bezeichnet.

In einigen Fällen erkennt man die dargestellte Person mit DLSS 5 nicht mehr, es wirkt oft wie ein anderer Charakter. Und eben wie schlechter „AI Slop“ von einem Chatbot wie Gemini oder ChatGPT. Nvidia hat sich sogar direkt dazu geäußert:

Spieleentwickler haben die volle, detaillierte künstlerische Kontrolle über die Effekte von DLSS 5, um sicherzustellen, dass die einzigartige Ästhetik ihres Spiels erhalten bleibt. Das SDK umfasst Funktionen wie Intensität, Farbkorrektur und das Ausblenden von Bereichen, in denen der Effekt nicht angewendet werden soll. Es handelt sich nicht um einen Filter – DLSS 5 speist die Farb- und Bewegungsvektoren des Spiels für jedes Einzelbild in das Modell ein und verankert die Ausgabe im ursprünglichen 3D-Inhalt.

DLSS 5 soll im Herbst erscheinen und wird direkt in vielen Spielen zu sehen sein, die entsprechenden Beispiele könnt ihr im Video sehen. Unklar ist nur, ob das hier extreme Beispiele sind oder ob die Entwicklerstudios das auch wirklich so nutzen.

Hier und da sieht das Ergebnis übrigens nicht nur bei den Charakteren miserabel aus, auch die Umgebung wird auf einigen Beispielen im Blogeintrag so verändert, dass irgendwie der Charme verloren geht. Es muss nicht immer realistisch sein.

Ich kann verstehen, dass die Anbieter hier voll auf den KI-Trend setzen und ich bin auch nicht grundsätzlich dagegen, aber mir persönlich gefällt dieser Ansatz bei DLSS gar nicht. Das sieht wirklich viel zu sehr nach schlechten KI-Memes aus.

Warten wir mal ab, wie Nvidia auf das größtenteils negative Feedback reagiert und was vor allem die Entwicklerstudios im Laufe des Sommers nutzen. Langfristig, so befürchte ich, wird „AI Slop“ auch bei Spielen einziehen. Menschen gewöhnen sich an solche Dinge und KI-Werkzeuge sparen viel Zeit und Geld in der Entwicklung.