O2 erhöht Datenvolumen in allen Prepaid-Tarifen

O2 erhöht ab Dezember das Datenvolumen in seinen Prepaid-Tarifen ohne Aufpreis.

Ab dem 3. Dezember 2025 erhalten Neu- und Bestandskunden bei O2 Prepaid automatisch mehr „Highspeed-Daten“ in den Tarifen S, M und L. Das monatliche Volumen steigt von bisher 12 auf 20 GB beim Tarif S, von 25 auf 40 GB beim Tarif M und von 50 auf 80 GB beim Tarif L.

Die Preise bleiben mit 9,99 €, 14,99 € und 19,99 € je vier Wochen unverändert. Enthalten ist weiterhin eine Flatrate für nationale Gespräche und SMS sowie eine Datengeschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s.

Neue Jahresoption und weltweites Roaming

Ergänzend führt O2 das „Smartphone Jahrespaket“ ein. Laut Anbieter kostet es 89,99 Euro pro Jahr und umfasst 150 GB Highspeed-Daten sowie eine Allnet-Flat im deutschen Netz.

Eine weitere Neuerung ist „O2 Roaming Plus World“. Für 9,99 Euro pro sieben Tage können Kunden damit in 111 Ländern außerhalb der EU 1 GB Datenvolumen nutzen, darunter in den USA, der Türkei und Thailand.

Kernpunkte der Änderungen

Mehr Datenvolumen in allen O2 Prepaid-Tarifen

Neues Jahrespaket mit 150 GB Daten und Allnet-Flat

Weltweites Roaming-Angebot in 111 Ländern

Preise bleiben unverändert

5G-Zugang für alle Bestandskunden

Seit August ist laut O2 das 5G-Netz schrittweise für alle Prepaid-Tarife aktiviert worden. Mittlerweile surfen alle Kunden im 5G-Netz mit höheren Geschwindigkeiten und geringeren Latenzen.

Zu den o2 Prepaid-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.