O2 erhöht Datenvolumen in Prepaid-Tarifen zeitweise
Die Mobilfunkmarke O2 erweitert im Sommer 2026 das Datenvolumen in zwei Prepaid-Tarifen ohne Preisänderung.
O2 bietet im Rahmen einer Sommeraktion vom 1. Juli bis zum 30. September 2026 in den Prepaid-Tarifen M und L mehr Datenvolumen an. Die Aktion gilt für Neu- und Bestandskunden und umfasst drei Abrechnungszeiträume.
Im Tarif Prepaid M steigt das inkludierte Datenvolumen von 40 auf 50 Gigabyte bei einem Preis von 14,99 Euro pro vier Wochen. Im Tarif Prepaid L erhöht sich das Volumen von 80 auf 100 Gigabyte bei 19,99 Euro pro vier Wochen. Laut O2 entspricht dies einem Aufschlag von 25 Prozent.
Details zur O2 Prepaid Sommeraktion 2026
Das zusätzliche Datenvolumen wird bei neu aktivierten SIM-Karten automatisch für die ersten drei Nutzungszeiträume bereitgestellt, was insgesamt zwölf Wochen entspricht. Danach gelten wieder die regulären Konditionen der Tarife. Bestandskunden können das Zusatzvolumen laut O2 über den Bereich „Mein O2“ oder über die Hotline aktivieren.
Leistungsübersicht der Prepaid-Tarife:
- Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze
- SMS-Flatrate innerhalb Deutschlands
- Nutzung von 4G und 5G im O2 Netz
- Bis zu 300 Mbit/s maximale Datengeschwindigkeit
- Reduzierte Geschwindigkeit nach Verbrauch des Datenvolumens
Nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens surfen Nutzer weiterhin mit bis zu 1 Mbit/s im Download und 384 Kbit/s im Upload. Sonderrufnummern und Rufumleitungen sind von der Flatrate ausgeschlossen.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
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Dann kommt im Herbst bei Aldi Talk die nächste Volumenerhöhung.
Mal sehen wie lange der Quatsch in Deutschland mit Volumenmodell noch funktioniert anstatt 10 MBit, 50 MBit und 100 MBit Tarifen mach Leistung und nicht mach Volumenmodell.