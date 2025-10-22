O2 führt Smartphone-Treuevorteil für Bestandskunden ein
O2 startet einen neuen Smartphone-Treuevorteil für Bestandskunden bei Vertragsverlängerungen.
Bestandskunden der Kernmarke O2 erhalten laut Unternehmensangaben ab sofort vergünstigte Konditionen auf aktuelle Smartphones, sobald sie ihren Mobilfunkvertrag verlängern. Der Vorteil soll die Kundenbindung stärken und richtet sich nach Tarif und Restlaufzeit des bestehenden Vertrags.
Details zum O2 Smartphone Treuevorteil
Der Vorteil gilt für alle Smartphones und Laufzeiten der O2 MyHandy-Tarife (24 oder 36 Monate). Nutzer können ihn nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit einsetzen. Die zeitliche Verfügbarkeit hängt vom gewählten Tarif ab: ab dem 13. Monat für O2 Mobile L oder höher, ab dem 17. Monat für O2 Mobile M, ab dem 19. Monat für O2 Mobile S.
Kernpunkte des Treuevorteils:
- Monatliche Ersparnis zusätzlich zu bestehenden Endgeräte-Rabatten
- Beispiel: Google Pixel 10 Pro über zwei Jahre bis zu 360 Euro Ersparnis (15 Euro mtl. im O2 Mobile M)
- Gilt für alle verfügbaren Smartphones bei MyHandy-Tarifen
- Nutzung abhängig von Restlaufzeit und Tarifklasse
Die Initiative ist Teil der Strategie von O2, Bestandskunden gleichwertige oder bevorzugte Angebote bereitzustellen.
Ich finde es gut, dass O2 den Fokus stärker auf Bestandskunden legt, auch wenn die Rabatte je nach Tarif gestaffelt sind. Für Kunden lohnt es sich, die Vertragslaufzeit genau zu prüfen, um den maximalen Vorteil zu nutzen.
