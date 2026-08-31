Telefónica

O2-Netz wächst weiter: 100 neue Standorte allein in NRW

René Hesse
Von
Foto: Telefónica Deutschland

Telefónica Deutschland hat seit Jahresbeginn 100 neue Mobilfunkstandorte in Nordrhein-Westfalen errichtet.

Ein neuer Funkmast an der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen markiert diesen Meilenstein. Der Standort schließt laut Telefónica eine langjährige Versorgungslücke in einem stark frequentierten Freizeitgebiet. Er bietet Mobilfunk über 5G, 4G/LTE und 2G/GSM.

Telefónica baut das Mobilfunknetz in NRW weiter aus

Die wichtigsten Zahlen zum Ausbau:

  • 100 neue Mobilfunkstandorte seit Jahresbeginn
  • rund 1.000 Ausbaumaßnahmen in Nordrhein-Westfalen
  • Versorgung am neuen Standort über 5G, LTE und GSM
  • Fokus auf Funklöcher, Verkehrswege und ländliche Regionen

Nach Angaben von Telefónica liegt ein Schwerpunkt inzwischen auf Standorten, die konkrete Versorgungslücken schließen. Hinzu kommen zusätzliche Kapazitäten entlang von Verkehrswegen sowie an stark besuchten Freizeit- und Tourismuszielen. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur begleitete die Inbetriebnahme in Euskirchen vor Ort.

Ich halte den Ausbau solcher Standorte für wichtiger als reine Rekordwerte bei 5G-Geschwindigkeiten. Für Nutzer zählt am Ende vor allem, dass Mobilfunk auch dort funktioniert, wo bislang tatsächlich ein Funkloch bestand.

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