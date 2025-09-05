O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus

O2 hat eine neue Aktion für seine Mobile-Vertragstarife gestartet. Neukunden erhalten dabei sowohl Rabatte auf die monatliche Grundgebühr als auch einen einmaligen Bonus von 150 Euro ab bestimmten Tarifstufen.

Die Aktion läuft bis 4. November 2025 und gilt für Verträge mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Nach Unternehmensangaben beginnt das Angebot ab dem Tarif O2 Mobile M, der für 19,99 Euro statt 29,99 Euro im Monat erhältlich ist.

Ab O2 Mobile L wird zusätzlich ein Bonus von 150 Euro vergeben, der im vierten Abrechnungsmonat auf das Kundenkonto gutgeschrieben wird. Voraussetzung ist eine Online-Bestätigung im „Mein O2“-Bereich.

O2 Tarife mit Rabatt und Bonus

Tarifübersicht

O2 Mobile M: 19,99 € statt 29,99 € monatlich

O2 Mobile L: 24,99 € statt 39,99 € monatlich + 150 € Bonus

O2 Mobile XL: 29,99 € statt 49,99 € monatlich + 150 € Bonus

O2 Mobile Unlimited Smart: 24,99 € statt 39,99 € monatlich + 150 € Bonus

O2 Mobile Unlimited on Demand: 29,99 € statt 49,99 € monatlich + 150 € Bonus

O2 Mobile Unlimited Max: 34,99 € statt 59,99 € monatlich + 150 € Bonus

Der Bonus gilt auch bei Tarifen mit Hardware. So kostet beispielsweise das Google Pixel 10 Pro inklusive Pixel Buds Pro 2 im Tarif O2 Mobile Unlimited Smart 54,99 Euro monatlich bei einer Einmalzahlung von 1 Euro.

Bestandskunden können ebenfalls von der Aktion profitieren, etwa durch Vertragsverlängerungen. Bei Kombination mit einem Smartphone ist dies bereits ab weniger als zwölf Monaten Restlaufzeit möglich, bei SIM-Only-Verträgen ab vier Monaten Restlaufzeit.

