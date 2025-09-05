O2 erhöht Datenvolumen in Prepaid-Tarifen vorübergehend

O2 hat eine zeitlich befristete Anpassung seiner Prepaid-Tarife gestartet. Kunden erhalten mehr Datenvolumen, ohne dass sich die Preise ändern.

Laut Mitteilung gilt die Aktion ab sofort und bis zum 3. Dezember 2025. In diesem Zeitraum wird das Inklusivvolumen der Tarife S, M und L für drei Abrechnungszyklen um 50 Prozent erhöht.

Konkret bedeutet das: Im Tarif S stehen 18 GB statt 12 GB für 9,99 Euro bereit, im Tarif M 37,5 GB statt 25 GB für 14,99 Euro und im Tarif L 75 GB statt 50 GB für 19,99 Euro.

Nach Ablauf der drei Nutzungszeiträume greift wieder das reguläre Datenvolumen.

O2 Prepaid-Aktion: Gültigkeit, Konditionen und Zusatzleistungen

Das zusätzliche Datenvolumen wird bei Neubuchungen automatisch aktiviert. Bestehende Kunden können es im Online-Bereich „Mein O2“ oder über die Hotline freischalten. Alle Tarife enthalten eine Flatrate für Telefonie und SMS in deutsche Netze, ausgenommen sind Sondernummern und Rufumleitungen.

Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit liegt laut Anbieter bei 300 Mbit/s. Nach Verbrauch des Volumens ist eine Weiternutzung mit maximal 1 Mbit/s im Download und 384 Kbit/s im Upload möglich.

Darüber hinaus bleibt die Struktur der Tarife unverändert. Neu ist nach Unternehmensangaben lediglich, dass Kunden seit dem 3. September 2025 auch bei ausgeschöpftem Datenvolumen unbegrenzt mit 1 Mbit/s weitersurfen können, was eine dauerhafte Änderung darstellt.

Ich finde die Aktion für Gelegenheitsnutzer praktisch, aber im Vergleich zu anderen Anbietern wirken die Tarife trotz Extra-GB immer noch recht durchschnittlich.

