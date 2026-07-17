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Wolverine: Neuer Trailer für den Marvel-Blockbuster

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Das Spielejahr 2026 wird im Spätsommer und Herbst seinen Höhepunkt haben, denn so ziemlich alle gehen GTA 6 im November aus dem Weg. Wolverine wird am 15. September, exklusiv für die PlayStation 5 von Sony, auf den Markt kommen.

Passend zum Kinostart von Odyssey hat Insomniac Games einen neuen Trailer für Wolverine erstellt, den man im Kino zeigen wird. Aber nicht nur dort, man hat den „Ain’t No Hero Trailer“ für das Spiel natürlich auch bei YouTube hochgeladen.

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16. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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