Offizielle Details sind da: GTA 6 klingt für mich fast perfekt

Das Marketing beginnt, knapp 24 Stunden vor der offiziellen Preview bei Netflix haben viele Medien bestätigt, dass die letzten Monat bereits Details zu GTA 6 bei Rockstar bekommen haben. Im Laufe der Woche werden viele Inhalte kommen.

Einer ging direkt heute online, ein Beitrag im Dazed Magazin, mit dem ich nicht gerechnet habe, der aber neue Details liefert. GTA 6 wird das Rad nicht komplett neu erfinden, sich aber deutlich von den alten Spielen der Reihe unterscheiden.

Die Entwickler beschreiben es als Mischung aus GTA 5 und Red Dead Redemption 2 und wollen eine extrem immersive Welt. Der Fokus liegt auf der Story, die an „Bonnie & Clyde“ angelegt ist. Die Umwelt reagiert auf euch, Essen spiele eine Rolle beim Gewicht, Training auch, wie auf das offene Tragen von Waffen im Alltag.

Das klingt, wenn die Story überzeugt, nahezu perfekt für mich. Daher vermeide ich ab sofort auch die Leaks, denn der Leaker hat wie erwartet den Prolog mit Lucia veröffentlicht und ab sofort machen Details zur Story die Runde im Internet.

Von hier an werde ich nur die offiziellen Details verfolgen, vielleicht überspringe ich sogar hier einige. GTA 6 scheint genau das zu werden, was ich mir erhofft habe.

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