LEGO Super Mario 2027: Jetzt kennen wir die deutschen Preise
Die LEGO Gruppe hat acht neue Super-Mario-Sets für 2027 offiziell bestätigt und nennt nun auch die deutschen Preise.
Vor wenigen Tagen hatten wir bereits über die damals durchgesickerten US-Preise der neuen LEGO-Super-Mario-Reihe berichtet. Jetzt gibt es die offizielle Ankündigung von LEGO für Deutschland und damit auch die deutschen UVPs. Die zuvor genannten Dollarpreise werden dabei praktisch 1:1 in Euro übernommen.
Die Sets kommen am 1. Januar 2027 auf den Markt. Gleichzeitig bestätigt LEGO die große Neuerung der Reihe: Mario, Luigi und weitere Nintendo-Charaktere werden künftig als klassische LEGO Minifiguren angeboten.
LEGO Super Mario 2027: Alle deutschen Preise
Diese acht Sets hat LEGO bislang offiziell für Deutschland angekündigt:
- 72052 Marios Röhrensprung, 61 Teile, ab 6 Jahren: 9,99 Euro
- 72054 Mario Kart: Ein Rennen mit Mario, 84 Teile, ab 6 Jahren: 14,99 Euro
- 72055 Marios Strandabenteuer, 196 Teile, ab 6 Jahren: 19,99 Euro
- 72056 Mario Kart: Luigis & Bowser Jr.s Rennen, 104 Teile, ab 4 Jahren: 29,99 Euro
- 72057 Yoshi besucht Marios Haus, 147 Teile, ab 4 Jahren: 39,99 Euro
- 72058 Mario Kart: Bowsers chaotisches Rennen, 409 Teile, ab 7 Jahren: 59,99 Euro
- 72060 Feuer-Mario & Bowsers Festung, 850 Teile, ab 8 Jahren: 99,99 Euro
- 72061 Feuer-Luigi gegen Koopa, 241 Teile, ab 7 Jahren: 29,99 Euro
Ich finde die Preise insgesamt weniger schlimm als zunächst befürchtet. Vor allem die kleinen Sets ab 9,99 Euro dürften die neuen Minifiguren recht zugänglich machen. Spannend wird jetzt, wie die Sets abseits der UVP im Handel eingepreist werden.
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