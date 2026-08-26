LEGO Super Mario 2027: Jetzt kennen wir die deutschen Preise

Die LEGO Gruppe hat acht neue Super-Mario-Sets für 2027 offiziell bestätigt und nennt nun auch die deutschen Preise.

Vor wenigen Tagen hatten wir bereits über die damals durchgesickerten US-Preise der neuen LEGO-Super-Mario-Reihe berichtet. Jetzt gibt es die offizielle Ankündigung von LEGO für Deutschland und damit auch die deutschen UVPs. Die zuvor genannten Dollarpreise werden dabei praktisch 1:1 in Euro übernommen.

Die Sets kommen am 1. Januar 2027 auf den Markt. Gleichzeitig bestätigt LEGO die große Neuerung der Reihe: Mario, Luigi und weitere Nintendo-Charaktere werden künftig als klassische LEGO Minifiguren angeboten.

LEGO Super Mario 2027: Alle deutschen Preise

Diese acht Sets hat LEGO bislang offiziell für Deutschland angekündigt:

72052 Marios Röhrensprung, 61 Teile, ab 6 Jahren: 9,99 Euro

72054 Mario Kart: Ein Rennen mit Mario, 84 Teile, ab 6 Jahren: 14,99 Euro

72055 Marios Strandabenteuer, 196 Teile, ab 6 Jahren: 19,99 Euro

72056 Mario Kart: Luigis & Bowser Jr.s Rennen, 104 Teile, ab 4 Jahren: 29,99 Euro

72057 Yoshi besucht Marios Haus, 147 Teile, ab 4 Jahren: 39,99 Euro

72058 Mario Kart: Bowsers chaotisches Rennen, 409 Teile, ab 7 Jahren: 59,99 Euro

72060 Feuer-Mario & Bowsers Festung, 850 Teile, ab 8 Jahren: 99,99 Euro

72061 Feuer-Luigi gegen Koopa, 241 Teile, ab 7 Jahren: 29,99 Euro

Ich finde die Preise insgesamt weniger schlimm als zunächst befürchtet. Vor allem die kleinen Sets ab 9,99 Euro dürften die neuen Minifiguren recht zugänglich machen. Spannend wird jetzt, wie die Sets abseits der UVP im Handel eingepreist werden.

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