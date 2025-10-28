Smart Home

Ohne Sonos und deutlich günstiger: Neuer IKEA Speaker startet

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

IKEA trennte sich im Frühjahr von Sonos und möchte die eigenen Speaker in den Stores in Zukunft günstiger anbieten. Die Symfonisk-Reihe mit Sonos war zwar nicht überteuert, aber WLAN-Speaker kosten in der Entwicklung einfach mehr.

Speaker mit Lampe, aber ohne Extras

Daher gibt es jetzt nur noch Bluetooth, was das Angebot von IKEA für mich deutlich unattraktiver macht. Im Sommer zeigte man den ersten von vielen Speakern und ab sofort ist der IKEA Blomprakt für 49,99 Euro in drei Farben bei IKEA erhältlich.

Man kombiniert, wie bei einem Speaker mit Sonos, das Konzept mit einer Leuchte und bietet quasi eine Lampe mit eingebautem Lautsprecher an. Bei 50 Euro kann ich mir aber nicht vorstellen, dass da ein besonders guter Sound zu finden ist.

Aber ich bin sowieso kein Fan des Speaker-Lampe-Konzepts und trenne die beiden Bereiche lieber, so kann man auch flexibler wechseln. Nicht smart, kein Multiroom, dafür aber günstig. Mal schauen, wie der Speaker-Neustart bei IKEA ankommt.

IKEA will mit „Äpple“-Ankündigung überraschen

IKEA hat eine größere Ankündigung am 30. Oktober geplant, die man mit einem „IKEA ♥️ ÄPPLE“ angeteasert hat. Details gibt…

27. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Michael 🏅
    sagt am

    Ich persönlich finde das Teil wirklich hässlich. Und mit ’nur‘ Bluetooth ist es auch technisch unattraktiv.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Ohne Sonos und deutlich günstiger: Neuer IKEA Speaker startet
Weitere Neuigkeiten
35 Jahre girocard in Deutschland
in Fintech
Apple Tv Siri Remote Header
Neuer Apple TV, HomePod und mehr: Weitere Neuheiten für 2025 geplant
in News
Skoda Elroq Produktion
EU-Automarkt: Elektro und Hybrid übernehmen das Steuer
in Mobilität
PayPal integriert Bezahldienst in ChatGPT
in Fintech
Bluetooth 6.1: Neue Version startet 2026 direkt mit Samsung
in News
ChatGPT und mehr: Die große Lüge der Chatbots
in Gaming
Elon Musk startet eigene Wikipedia-Alternative
in News
Bei Amazon soll es heute so richtig krachen
in News
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom baut im Rekordtempo: Über 266.000 neue Glasfaseranschlüsse
in Telekom
Eve Shutter Switch startet mit Matter-Unterstützung – kommt auch für Bestandskunden
in Smart Home