Ohne Sonos und deutlich günstiger: Neuer IKEA Speaker startet

IKEA trennte sich im Frühjahr von Sonos und möchte die eigenen Speaker in den Stores in Zukunft günstiger anbieten. Die Symfonisk-Reihe mit Sonos war zwar nicht überteuert, aber WLAN-Speaker kosten in der Entwicklung einfach mehr.

Speaker mit Lampe, aber ohne Extras

Daher gibt es jetzt nur noch Bluetooth, was das Angebot von IKEA für mich deutlich unattraktiver macht. Im Sommer zeigte man den ersten von vielen Speakern und ab sofort ist der IKEA Blomprakt für 49,99 Euro in drei Farben bei IKEA erhältlich.

Man kombiniert, wie bei einem Speaker mit Sonos, das Konzept mit einer Leuchte und bietet quasi eine Lampe mit eingebautem Lautsprecher an. Bei 50 Euro kann ich mir aber nicht vorstellen, dass da ein besonders guter Sound zu finden ist.

Aber ich bin sowieso kein Fan des Speaker-Lampe-Konzepts und trenne die beiden Bereiche lieber, so kann man auch flexibler wechseln. Nicht smart, kein Multiroom, dafür aber günstig. Mal schauen, wie der Speaker-Neustart bei IKEA ankommt.

