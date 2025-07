One UI 8: Wann kommt das Update auf Android 16 bei Samsung?

Samsung liefert die neuen Foldables mit One UI 8 aus, was auf Android 16 von Google basiert, und ist damit wieder ganz vorne dabei, wenn es um die aktuelle Android-Version geht. Doch wann könnten die älteren Modelle damit rechnen?

One UI 8: Erste Updates im August möglich

Gerüchte sprechen davon, dass wir diese Woche noch einmal eine Beta für One UI 8 sehen werden und Samsung hat wohl verraten, dass es nicht vor dem 30. Juli losgeht. Wobei sich der Juli dem Ende neigt, der August ist nicht weit entfernt.

Vermutlich werden die ersten Modelle, und die Galaxy S25-Reihe macht hier den Anfang, irgendwann im August mit Android 16 versorgt. Samsung will sich aber im Moment noch nicht ganz festlegen, weil es auch immer Probleme in einer Beta-Phase geben kann. Es sieht aber so aus, als ob man relativ „bald“ das Update plant.

Das „Debakel“ mit Android 15, was viele Monate nach Release kam, scheint also wirklich nur eine Ausnahme gewesen zu sein und es wäre möglich, dass Android-Updates bei Samsung ab sofort wieder schneller kommen. Sobald Samsung die Details bezüglich One UI 8 und Deutschland veröffentlicht, reichen wir diese nach.

