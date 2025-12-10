Das ist der neue Opel Astra für 2026

Opel legt den Astra neu für das Modelljahr 2026 auf und spendiert dem Modell ein größeres Facelift mit einer frischen Optik. Die Weltpremiere findet zwar erst am 9. Januar 2026 statt, aber interessierte Kunden bekommen heute eine erste Preview.

Neben der anderen Optik hat Opel dem Astra ein neues Assistenzsystem spendiert, es gibt jetzt auch hier das Intelli-Lux-HD-Licht und der Innenraum im Astra wurde überarbeitet, es gibt neue Materialien und alles ist laut Opel etwas nachhaltiger.

Technisch wird sich wohl nicht viel tun, lediglich beim elektrischen Astra gibt es mit 55,4 kWh etwas mehr Akku also vorher im Unterboden. Damit steigt die Reichweite um ca. 35 km, aber geladen wird hier weiterhin nur mit eher mageren 100 kW.

Es ist davon auszugehen, dass die Verbrenner-Versionen preislich auf dem bisher bekannten Level bleiben, die elektrische Version aber etwas im Preis sinkt. Opel muss den Preis für 2026 attraktiver machen, denn man nutzt noch den Verbrenner als Basis und andere Marken haben da mittlerweile eben deutlich bessere Technik.

Die neue Front gefällt mir, und auch sonst kein hässliches Auto. Nur schade, dass Stellantis hier keine bessere Technik verbaut, denn in dieser Klasse sind sehr viele Marken weiter und gegen den neuen VW ID.3 wird er wohl keine Chance haben.

Warten wir aber mal die finalen Details von Opel in etwa einem Monat ab. Vielleicht greift man ja nächstes Jahr über den Preis an (ich glaube das allerdings nicht).