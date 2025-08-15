OpenAI: ChatGPT mit Werbung ist eine Option

Sam Altman hat sich viele Jahre eher negativ mit Blick auf Werbung bei ChatGPT geäußert und betont, dass sowas eigentlich keine gute Option sei. Doch dieser Ton hat sich in den letzten Monaten geändert und das fing sogar schon Ende 2024 an.

Da gab die Finanzchefin Sarah Friar an, dass Werbung kommen könnte, es aber keine konkreten Pläne gibt. Im Podcast von The Verge hat sich jetzt Nick Turley dazu geäußert, auch der Produktchef von ChatGPT sieht Werbung als Option an.

Werbung bei ChatGPT müsse „sehr aufmerksam und geschmackvoll sein“, aber es wäre denkbar, dass die kostenlosen Nutzer bald in den Genuss von Werbeanzeigen kommen. Der Fokus, und das hat man klar betont, liegt aber auf zahlenden Kunden.

Bei OpenAI sieht man es aber gar nicht so negativ, dass die meisten Nutzer nur die kostenlose Version von ChatGPT nutzen, es gäbe andere Möglichkeiten für „neue Produkte“, wie man die aktuell 500 Millionen aktiven Nutzer monetarisieren kann.

Früher oder später wird aber der Punkt kommen, an dem OpenAI den Fokus auf Umsatz und Gewinn und nicht mehr nur auf Wachstum legt. Ich glaube, dass wir noch nicht ganz an dem Punkt angekommen sind, aber die Art und Weise, wie man mittlerweile in Interviews kommuniziert, spricht dafür, dass man konkrete Pläne hat.