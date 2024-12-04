ChatGPT mit Werbung dürfte in Zukunft kommen

Dienste

OpenAI ist offen für Werbung bei ChatGPT, so Sarah Friar (CFO) in der Financial Times. So ein Schritt müsse aber genau „durchdacht“ sein und in einem Statement merkte das Unternehmen an, dass es noch „keine aktiven Pläne“ für Werbung gibt.

Bisher setzt man bei ChatGPT auf ein Abo-Modell, aber die großen Dienste der Welt haben gezeigt, dass eine Version mit Werbung sehr lukrativ sein kann. Und in einigen Branchen, wie Streaming, wird Werbung derzeit sogar immer beliebter.

Sam Altman ist hingegen gar kein Fan von Werbung, die Kombination aus Werbung und KI „beunruhigt“ den Gründer von OpenAI sogar. Aber in einem Chat mit der Harvard Business School schließt auch er den Schritt zu Werbung nicht komplett aus.

Das bedeutet nicht, dass ChatGPT in ein paar Wochen direkt Werbung bekommt, vielleicht auch noch nicht 2025, aber man hat das Thema in den Raum geworfen und sowas machen Unternehmen in der Regel nur, wenn es konkrete Pläne gibt.

