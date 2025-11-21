OpenAI führt Gruppenchats in ChatGPT ein

OpenAI erweitert ChatGPT um Gruppenchats für gemeinsame Konversationen von Menschen und KI.

OpenAI hat damit begonnen, eine neue Gruppenchat-Funktion für ChatGPT auszurollen, in der mehrere Teilnehmer gemeinsam mit der KI in einem Gespräch interagieren können. Der bisher persönliche Assistent soll sich damit in einen gemeinsamen Raum verwandeln, in dem Freunde, Familien und Kollegen zusammen planen, gestalten und Entscheidungen treffen.

In den Gruppenchats können Nutzer laut OpenAI unter anderem Reisen planen, Dokumente verfassen, Diskussionen führen, Räume gestalten oder gemeinsam recherchieren.

ChatGPT unterstützt dabei nach Unternehmensangaben beim Suchen, Zusammenfassen und Vergleichen von Optionen, während persönliche Einstellungen und die Memory-Funktion pro Nutzer individuell und privat bleiben und bis zu 20 eingeladene Personen teilnehmen können.

OpenAI positioniert Gruppenchats als kollaborative ChatGPT-Umgebung

Der jetzt gestartete Roll-out wird von OpenAI als erster Schritt in Richtung einer kollaborativen Multiplayer-Umgebung beschrieben, in der ChatGPT stärker in echte Gruppengespräche eingebunden sein soll. Perspektivisch sieht das Unternehmen die KI in einer aktiveren Rolle, wenn mehrere Personen gemeinsam planen, Inhalte erstellen und ins Handeln kommen.

Nach einer Pilotphase in Japan, Korea, Neuseeland und Taiwan will OpenAI die Gruppenchat-Funktion für ChatGPT Plus, Pro, Go und Free Nutzer in allen Regionen anbieten, in denen der Dienst verfügbar ist. Für iOS- und Android-Smartphones ist laut Hinweis des Unternehmens ein Update auf die jeweils aktuelle App-Version erforderlich, um die neuen Gruppenchats nutzen zu können.

Ich finde durchaus spannend, wie stark ChatGPT hier in Richtung kollaboratives Arbeitswerkzeug geschoben wird und weniger nur als Einzelassistent auftritt. Gleichzeitig bin ich neugierig, ob das in der Praxis eher strukturierte Teamarbeit ermöglicht oder chaotische Gruppenchats mit einer zusätzlichen KI-Stimme produziert.