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Google plant wohl neue „Gemini Intelligence“

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Google News
| 1 Kommentar

Die Apple Intelligence war technisch ein Reinfall, mit Blick auf das Marketing aber keine schlechte Idee und die Bezeichnung wurde schon das ein oder andere Mal kopiert. Google scheint diesen Ansatz jetzt auch bei Gemini nutzen zu wollen.

Wie ein neues Video zeigt, plant Google wohl die „Gemini Intelligence“ und auch die Animation am Rand erinnert an das aktuelle Siri. Die Quelle ist zuverlässig, ich hoffe aber, dass das ein Fake ist, da könnte man bei Google wirklich etwas kreativer sein.

Das Redesign, welches bei der Gemini-App seit ein paar Tagen im Raum steht, hat aber wohl auch einen Grund, denn laut Business Insider plant Google einen echten KI-Agenten, der intern als „Remy“ bekannt ist und von Mitarbeitern getestet wird.

Kommende Woche findet die Google I/O statt, mit einem großen Android-Event, es wäre also durchaus denkbar, dass wie das neue Gemini dort sehen. Lustig ist nur, dass Apple mit Siri 2.0 einen anderen Weg einschlägt, die Kopie wäre also veraltet.

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  1. Peter 🌟
    sagt am

    Google Inkonsistenz an Namensverteilung werde ich wohl nie verstehen.
    Bard, Gemini, Gemini Intelligence und trotzdem sagt man „Hey, Google“ wenn man den aktiv aufruft.
    Genauso wie Nexus zu Pixel
    Chrome OS wird wahrscheinlich zu Aluminium OS.
    Google Fit, Fitbit, Fitbit by Google in Google Fitbit.
    Google Talk, Google+ Messenger, Google Allo, Google Duo, Google Hangouts xD

    Wobei Microsoft das noch toppen kann. 😅

    Antworten

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