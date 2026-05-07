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Peloton wächst wieder: Kommt das Comeback?

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Peloton blickt nach vielen Quartalen mal wieder auf ein kleines Wachstum, auch wenn dieses mit 1 Prozent wirklich sehr klein ausfällt, aber es ist da. Und man lag mit einem Umsatz von 631 Millionen Dollar sogar etwas über den Erwartungen.

Die Rentabilitätskennzahlen von Peloton in diesem Zeitraum waren „geradezu hervorragend“, so CEO Peter Stern, man mache „echte Fortschritte“ mit der neuen Strategie. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass das noch kein Wendepunkt ist.

Zum einen ist das erste Quartal für Peloton oft ein gutes Quartal (Vorsätze zum neuen Jahr) und zum anderen veröffentlichte man kurz davor neue Hardware in allen Bereichen. Da hätte ich sogar eigentlich mit mehr Wachstum gerechnet.

Aber die Peloton-Aktie legte leicht zu und es gibt etwas Optimismus, vor allem, da Peter Stern eben erst einen weiteren Neustart der Marke angekündigt hat. Schauen wir mal, ein Comeback von Peloton ist das nicht, aber es geht wieder nach oben.

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7. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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