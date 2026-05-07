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ALDI TALK verschenkt Unlimited-Tarife für vier Wochen

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Die Mobilfunkmarke ALDI TALK bietet Neukunden ihre Unlimited-on-Demand-Tarife zeitweise vier Wochen kostenlos an.

Die Aktion gilt laut Unternehmensangaben für Neukunden, die ihre SIM-Karte zwischen dem 4. und 31. Mai 2026 aktivieren. Die Gratisphase umfasst die Tarife S, M und L. Nach Ablauf der ersten vier Wochen gelten die regulären Preise im 28-Tage-Rhythmus.

Alle drei Tarife nutzen das Telefónica-o2-Netz und beinhalten eine Allnet-Flat sowie eine SMS-Flat. Zudem unterstützen die Angebote VoLTE und WiFi-Calling. Die Tarife werden als Prepaid-Angebote ohne feste Vertragslaufzeit vermarktet.

ALDI TALK erweitert Unlimited-on-Demand-Angebote

Der Tarif S startet mit 25 GB Highspeed-Datenvolumen bei bis zu 50 Mbit/s. Im Tarif M stehen 50 GB mit bis zu 100 Mbit/s bereit. Der Tarif L umfasst 100 GB mit bis zu 150 Mbit/s. Nach Verbrauch des enthaltenen Datenvolumens können Nutzer laut ALDI TALK beliebig oft kostenlos jeweils 1 GB über die App nachbuchen.

Die wichtigsten Tarifdetails:

  • Tarif S für 9,99 Euro je 28 Tage
  • Tarif M für 14,99 Euro je 28 Tage
  • Tarif L für 19,99 Euro je 28 Tage
  • 10 Euro Startguthaben für Neukunden
  • 10 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Ich finde die Aktion vor allem für Nutzer interessant, die einen flexiblen Prepaid-Tarif ohne langfristige Bindung suchen und den Unlimited-Ansatz zunächst kostenlos ausprobieren möchten.

Zu den Aldi Talk Unlimited-Tarifen →

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