Volkswagen erweitert Einfluss und wird größter Einzelaktionär bei Rivian

Im Jahr 2024 kündigten Volkswagen und Rivian eine umfassende Zusammenarbeit an. VW soll durch ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Elektroautobauer von dessen Softwareentwicklung profitieren, auch hinsichtlich künftiger Automodelle. Die Investitionen belaufen sich auf 5,8 Milliarden Dollar und werden wohl weiter steigen.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat nämlich nun bekannt gegeben, dass der deutsche Autobauer mit Sitz in Wolfsburg seinen Anteil an Rivian auf 15,9 Prozent erhöht hat. Durch diesen Schritt sichert sich Volkswagen den Status als größter Einzelaktionär bei Rivian und übertrifft Amazon, das knapp 13 Prozent am Unternehmen hält.

Parallel dazu befindet sich Rivian aktuell beim offiziellen Rollout seines SUV-Modells R2 in den USA. Geplant sind außerdem die Modelle R2 Performance, R2 Premium und R2 Standard.

Volkswagen will von dieser Entwicklung durch die Anteilserweiterung wohl offenbar profitieren. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse der Zusammenarbeit. Der R2 soll übrigens auch 2027 nach Deutschland kommen.