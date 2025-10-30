Otelo startet befristete Tarifaktionen mit Cashback und mehr

Otelo wirbt mit einer zeitlich befristeten Cashback-Aktion und neuen Tarifkombinationen für Neukunden.

Der Vodafone-Discounter Otelo hat eine Aktion für den Tarif Unlimited on Demand gestartet. Neukunden erhalten laut Anbieter 100 Euro Cashback, wenn sie den Tarif bis zum 20. November 2025 abschließen. Zusätzlich wird der Allnet-Flat Classic mit 50 GB Datenvolumen für 19,99 Euro monatlich angeboten.

Otelo kombiniert Cashback mit Smartphone-Angeboten

Neben den beiden Aktions-Tarifen sind laut Otelo auch mehrere Hardware-Angebote verfügbar. So wird das Samsung Galaxy S25 FE im Unlimited on Demand Tarif für einmalig 1 Euro und einer monatlichen Rate von 44,99 Euro angeboten.

Ebenso listet der Anbieter das Xiaomi 15T Pro für eine Zuzahlung von 69 Euro mit einer Monatsrate von 49,99 Euro sowie das Xiaomi 15T für eine Zuzahlung von 79 Euro in Kombination mit dem Allnet-Flat-Classic-Tarif.

Konditionen im Überblick:

Unlimited on Demand: 29,99 €/Monat + 100 € Cashback

Allnet-Flat Classic (50 GB): 19,99 €/Monat

Samsung Galaxy S25 FE: 1 € + 44,99 €/Monat (inkl. Cashback)

Aktionsende: 20. November 2025

Die Aktion richtet sich ausschließlich an Neukunden und ist nach Angaben des Unternehmens bis Mitte November befristet. Laut Otelo soll das Cashback nach erfolgreicher Registrierung über das Kundenkonto ausgezahlt werden.

