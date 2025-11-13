Otelo startet Black-Week-Aktion mit Tarifvorteilen
Otelo startet seine Black-Week-Aktion mit doppeltem Datenvolumen und Smartphoneangeboten.
Der Mobilfunkanbieter Otelo hat eine Black-Week-Aktion angekündigt, die vom 13. November bis zum 11. Dezember 2025 läuft. Laut Unternehmensangaben umfasst die Kampagne sowohl erhöhte Datenvolumen in mehreren Tarifen als auch vergünstigte Smartphone-Angebote.
Doppelte Datenvolumen und reduzierte Einmalpreise
Kunden erhalten demnach bei den Allnet-Flat-Tarifen Classic, Classic Plus sowie Max + Unlimited on Demand jeweils doppeltes Datenvolumen. So steigt das monatliche Inklusivvolumen von 50 auf 100 GB, 100 auf 200 GB und ebenfalls von 100 auf 200 GB. Das Angebot gilt laut Otelo auch für alle Young-Tarife. Auch gibt es neue Hardware-Deals.
Folgende Smartphones sind Teil der Aktion:
- Samsung Galaxy A56 256 GB ab 1 € einmalig
- Google Pixel 9a 128 GB ab 1 € einmalig
- Google Pixel 10 128 GB ab 1 € einmalig
- Xiaomi 15 512 GB ab 69 € einmalig
Nach Angaben des Unternehmens gilt die Kombination aus Hardwareangeboten und erweiterten Datentarifen im gesamten Aktionszeitraum.
