Klarna bringt Shopping-Suche direkt in ChatGPT

Das Unternehmen Klarna erweitert ChatGPT um eine Produktsuche mit Echtzeitdaten aus dem Onlinehandel.

Klarna hat eine neue Shopping-Search-App für ChatGPT vorgestellt. Nutzer können damit Produkte direkt innerhalb einer Unterhaltung suchen und laut Unternehmensangaben aktuelle Preise, Angebote und Verfügbarkeiten verschiedener Händler abrufen. Für den Kauf werden Nutzer anschließend auf die jeweilige Händlerseite weitergeleitet.

Nach Angaben von Klarna basiert die neue Funktion auf einer eigenen Commerce-Datenplattform mit mehr als 100 Millionen Produkten und 400 Millionen Händlerangeboten in 13 Märkten. Das Unternehmen verweist zudem auf ein starkes Wachstum von KI-gestützten Produktsuchen im Onlinehandel während der Weihnachtssaison 2025.

Klarna integriert Produktsuche direkt in ChatGPT

Wichtige Funktionen im Überblick:

Produktsuche direkt im Chat

Echtzeitdaten zu Preisen und Verfügbarkeit

Weiterleitung zum jeweiligen Händler

Organische und gesponserte Treffer

Laut Klarna sollen Händler durch die Integration eine zusätzliche Möglichkeit erhalten, Nutzer direkt während der Produktsuche zu erreichen. Gesponserte Platzierungen werden dabei laut Unternehmen gekennzeichnet. Die App steht ab sofort in ChatGPT zur Verfügung und kann über den Bereich „Apps“ verbunden werden.