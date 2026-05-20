Sparkassen-Kunden sollen bald nur noch eine Freigabe-App nutzen

Die Sparkasse kündigt neue Funktionen und technische Verbesserungen für die S-pushTAN-App an.

Die Sparkasse plant einen vereinfachten Wechsel von der bisherigen S-ID-Check-App zur S-pushTAN-App. Nutzer sollen künftig nur noch eine Anwendung für die Verwaltung von Freigaben und Karten benötigen. Dafür soll ein neuer Überführungsassistent innerhalb der S-pushTAN-App bereitgestellt werden.

Zusätzlich sollen Kreditkarten und Debitkarten direkt in der S-pushTAN-App registriert werden können. Laut Sparkasse soll dadurch die Verwaltung verschiedener Freigabeprozesse zentralisiert und vereinfacht werden.

Neue Funktionen und technische Verbesserungen der S-pushTAN-App

Neben den geplanten Änderungen kündigt die Sparkasse auch Verbesserungen bei der Barrierefreiheit an. Die Bedienbarkeit der App sei bereits im aktuellen Update weiter optimiert worden, um die Zugänglichkeit für Nutzer zu verbessern. Konkrete technische Details nannte man bislang nicht.

Die angekündigten Änderungen im Überblick:

Vereinfachter Wechsel von S-ID-Check zu S-pushTAN

Überführungsassistent innerhalb der App

Direkte Registrierung von Karten

Optimierungen bei Stabilität und Bedienbarkeit

Darüber hinaus verweist die Sparkasse auf technische Optimierungen, die die Stabilität der App erhöhen sollen. Ich finde den Ansatz nachvollziehbar, weil weniger separate Apps den Verwaltungsaufwand für viele Nutzer reduzieren könnten.

Die App S-pushTAN dient der Freigabe von Transaktionen im Online-Banking der Sparkasse und ermöglicht eine sichere TAN-Verwaltung auf iPhone und iPad.