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Outbank integriert REWE, dm und Globus

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Die Finanz-App Outbank erweitert ihre Einkaufskonten um neue Handelsketten und verbessert mehrere Exportfunktionen.

Das Unternehmen Outbank hat ein neues Update für seine App unter iOS und macOS veröffentlicht. Neu hinzugekommen sind Einkaufskonten der Handelsketten REWE, dm und Globus. Nutzer können dadurch einzelne Einkäufe und Artikel direkt innerhalb der App einsehen und ihre Ausgaben detaillierter auswerten.

Bereits zuvor hatte Outbank die offiziellen Einkaufskonten-Integrationen von Edeka und Lidl eingeführt. Mit den neuen Ergänzungen baut der Anbieter die Verknüpfung zwischen Banking-App und Einkaufsdaten weiter aus.

Outbank verbessert Exportfunktionen und Depotanzeige

Neben den neuen Einkaufskonten nennt Outbank mehrere Fehlerbehebungen. So wurde ein Problem beim Umsatzexport und Drucken korrigiert, das bei unterschiedlichen Währungen auftreten konnte. Auch die Zeichencodierung beim PDF-Export wurde laut Unternehmen optimiert, damit Inhalte korrekt kopiert werden können.

Zusätzlich sollen sich Depotwerte nach einer Aktualisierung der Wertpapierliste wieder korrekt synchronisieren. Ich finde vor allem die Integration einzelner Einkaufsartikel interessant, weil dadurch die Ausgabenanalyse deutlich detaillierter werden kann.

Outbank kann man drei Monate kostenfrei ausprobieren.

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24. März 2026 | Jetzt lesen →

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