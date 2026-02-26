Fintech

Outbank: Integration von Edeka und Lidl startet offiziell

Die Finanz-App Outbank integriert ab sofort die Einkaufskonten von Edeka und Lidl. Zuvor wurde das Feature bereits mit einer kleinen Nutzergruppe getestet.

Das Unternehmen Outbank startet die Einkaufskonten-Integrationen der Handelsketten Edeka und Lidl jetzt offiziell. Benötigt wird dafür die neueste Version der Outbank-App.

Laut Unternehmensangaben werden über die neuen Schnittstellen sämtliche gekauften Artikel sowie die zugehörigen Kassenbons aus den Nutzerkonten abgerufen.

Die Daten werden dabei vollständig erfasst und innerhalb der App gespeichert. Outbank betont, dass die Informationen zentral verfügbar und durchsuchbar sind.

Einkaufsdaten von Edeka und Lidl durchsuchen

Ich habe das Feature bereits ausprobiert. Die abgerufenen Einkaufsdaten können über mehrere Jahre zurückreichen. In meinem Beispiel umfasst die Lidl-Integration Einkaufsinformationen bis ins Jahr 2023 mit einer großen Anzahl einzelner Artikel und Belege. Die Inhalte werden übersichtlich dargestellt und in bestehende App-Funktionen eingebunden.

Merkmale der Funktionen:

  • Vollständiger Abruf gekaufter Artikel
  • Abruf bzw. Verarbeitung digitaler Kassenbons
  • Durchsuchbare Einkaufsdaten
  • Integration in die Ausgabenfunktion der App möglich

Outbank kann man drei Monate kostenfrei ausprobieren.

