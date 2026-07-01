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Outbank: Neuer Secure Sync (auch für Android) und neues Design

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Outbank

Die Finanz-App Outbank erweitert ihre Synchronisierung und führt eine neue plattformübergreifende Oberfläche ein.

Outbank hat ein neues Update veröffentlicht, das unter anderem die Einführung von Secure Sync 2.0 umfasst. Die neue Synchronisierungstechnologie soll eine verbesserte Live-Synchronisierung zwischen mehreren Geräten ermöglichen. Die Funktion steht auf iOS und macOS zur Verfügung und wird erstmals auch für Android angeboten.

Für den Wechsel auf die neue Technologie empfiehlt das Unternehmen, Secure Sync zunächst auf dem Gerät mit dem aktuellsten Datenbestand zu aktivieren. Anschließend kann die Funktion auf weiteren Geräten eingerichtet werden, damit die vorhandenen Daten übernommen und synchronisiert werden.

Neue Kontenansicht und einheitliches Design in Outbank

Mit dem Update erhält Outbank außerdem ein überarbeitetes Design, das auf allen unterstützten Plattformen einheitlicher gestaltet wurde. Die bisherige Kontenübersicht wird durch eine neue Kartenansicht ersetzt, die zusätzliche Funktionen direkt in die Finanzübersicht integriert.

Zu den neuen Funktionen gehören:

  • Einsicht und Bearbeitung der Umsätze direkt innerhalb einer Karte
  • Zuordnung eines Kontos zu mehreren Karten gleichzeitig
  • Einbindung stillgelegter Konten in die Kartenansicht
  • Schnellansichten für Gesamtsumme und neue Umsätze

Nach Angaben von Outbank sollen die Änderungen die Verwaltung mehrerer Konten vereinfachen und wichtige Finanzdaten schneller zugänglich machen. Die neuen Funktionen werden schrittweise auf den unterstützten Plattformen bereitgestellt.

Ich halte insbesondere die Ausweitung der Synchronisierung auf Android für eine nützliche und überfällige Ergänzung, da Nutzer mit mehreren Geräten dadurch erstmals auf allen Plattformen auf dieselbe Technik zurückgreifen können.

Outbank kann man drei Monate kostenfrei ausprobieren (mit dem Code: mobiFlip).


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