PAYBACK und Sparkassen starten Aktion mit 10fach Punkten

PAYBACK und die Sparkassen starten eine vierwöchige Aktion mit 10fach Punkten bei mehreren großen Handelspartnern.

Die Aktion läuft vom 31. August bis zum 27. September 2026. Kunden erhalten einmalig 10fache PAYBACK Punkte, wenn sie ihre Sparkassen-Card zuvor mit ihrem PAYBACK Konto verknüpfen und den jeweiligen Coupon aktivieren.

10fach PAYBACK Punkte bei mehreren Partnern

Die wichtigsten Bedingungen im Überblick:

Aktionszeitraum vom 31. August bis 27. September 2026

10fache Punkte bei Aral, dm, EDEKA und Netto Marken-Discount

Auch teilnehmende regionale Sparkassen-Vorteilspartner sind dabei

Die Sparkassen-Card muss mit PAYBACK verknüpft sein

Der jeweilige Coupon muss vor dem Einkauf aktiviert werden

Die Zusatzpunkte gibt es laut PAYBACK und Sparkassen jeweils einmalig. Bezahlt werden muss mit der verknüpften Sparkassen-Card. Die Kooperation soll das automatische Punktesammeln beim täglichen Bezahlen stärker in die Sparkassen-Vorteilswelt integrieren.

Gut zu wissen Die Auszahlung von PAYBACK-Punkten in „Bargeld“ ist seit jeher über eine SEPA-Überweisung auf ein Girokonto ausführbar.

Ich finde die Aktion vor allem für Kunden interessant, die ohnehin regelmäßig bei den beteiligten Händlern einkaufen. Entscheidend ist aber, die Coupons rechtzeitig zu aktivieren. Ganz automatisch gibt es die 10fach Punkte also nicht.

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