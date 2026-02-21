PayPal vollzieht AGB-Anpassungen für Geschäftskonten

Das Unternehmen PayPal passt seine Nutzungsbedingungen für Geschäftskonten in Deutschland an.

PayPal informiert über Anpassungen der Bedingungen, die automatisch zu den genannten Terminen in Kraft treten bzw. bereits kürzlich in Kraft getreten sind. Kunden müssen nichts unternehmen, wenn sie die Änderungen akzeptieren. Wer nicht zustimmen möchte, muss sein Konto vor Inkrafttreten schließen. Weitere Anpassungen sind laut Unternehmen möglich, sofern Ankündigungspflichten eingehalten werden.

Neue Bedingungen für Business Debit Mastercard und Virtual Terminal

Zum 26. Januar 2026 wurden bereits die Bedingungen für Inhaber der PayPal Business Debit Mastercard ergänzt. Geschäftskunden können künftig Zusatzkarten beantragen, sofern der Zusatzkarteninhaber die Identitätsprüfung abgeschlossen und die aktualisierten Bedingungen akzeptiert hat.

Ab dem 30. April 2026 überarbeitet PayPal zudem seine Datenschutzerklärung. Laut Unternehmensangaben soll die Struktur klarer und konsistenter werden und Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Hyperwallet-Dienste enthalten

Ebenfalls ab diesem Datum wird das Virtual Terminal für Geschäftskonten verfügbar, inklusive spezieller Händlergebühren (PDF). Privatkonten sind davon nicht betroffen, heißt es bei PayPal.

Das virtuelle Terminal von PayPal ist eine webbasierte Anwendung, die Kredit- und Debitkarten verarbeitet und damit Magnetstreifenlesegeräte ersetzt. Händler können Kredit- oder Debitkartenzahlungen per Telefon, Fax oder Post akzeptieren. Das virtuelle Terminal steht Händlern über den PayPal Manager auf jedem Computer mit Internetverbindung und Webbrowser zur Verfügung.