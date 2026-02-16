Handel

PayPal erobert die Ladenkasse – 7,6 Millionen Deutsche sind schon dabei

Paypal Pay

Der US-Bezahldienst PayPal meldet 7,6 Millionen Registrierungen für App-Zahlungen an deutschen Ladenkassen.

Rund neun Monate nach dem Start der Funktion haben sich nach Unternehmensangaben 7,6 Millionen Nutzer für das Bezahlen per Smartphone-App im stationären Handel registriert. Das sagte laut „Handelsblatt“ der PayPal-Produktchef Alexander Bellabarba auf einer Konferenz in Frankfurt.

Deutschland ist bislang der einzige Markt, in dem PayPal dieses Angebot bereitstellt. Die reinen Registrierungszahlen sagen zwar wenig über die tatsächliche Nutzung aus, sind dennoch bemerkenswert.

PayPal stärkt Position im Wettbewerb mit Wero

Die Zahlungen laufen über eine virtuelle Debitkarte auf Basis von Mastercard, die in der App hinterlegt wird. Transaktionszahlen nennt das Unternehmen nicht. Im Onlinehandel bleibt PayPal mit einem Umsatzanteil von rund 30 Prozent laut EHI eine der führenden Bezahlmethoden. Insgesamt zählt PayPal hierzulande nach eigenen Angaben 39 Millionen aktive Konten.

Parallel versucht der europäische Bezahldienst Wero, getragen von mehreren Banken, im Markt Fuß zu fassen und plant ebenfalls den Start an der Ladenkasse. Zudem bereitet die Europäische Zentralbank den digitalen Euro vor, der jedoch noch politische Zustimmung benötigt.

Kleinanzeigen

Kleinanzeigen kooperiert mit Uber: Lieferung in 90 Minuten geplant

Die Plattform Kleinanzeigen plant laut einem App-Hinweis eine neue Lieferfunktion in Kooperation mit Uber Direct. In der App ist ein…

16. Februar 2026 | Jetzt lesen →

