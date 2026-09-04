Software

pbb direkt mit Festgeld-Zinserhöhung – 3,50 % p. a. möglich

René Hesse
Von
Pbb Direkt

Die pbb direkt (Deutsche Pfandbriefbank AG) hat heute einige Zinssätze für das Festgeldprodukt erhöht. Bis zu 3,50 % p. a. können Kunden bekommen.

Die pbb direkt hat den Zinssatz für drei Laufzeiten ihres Festgeldangebots abgeändert. Die Laufzeiten erhalten dabei neue, höhere Zinssätze, die wie folgt ausschauen:

Festgeld-Anpassungen vom 4.9.26

  • 3 Jahre: vorher 3,00% p.a. – jetzt 3,25% p.a.
  • 5 Jahre: vorher 3,25% p.a. – jetzt 3,35% p.a.
  • 10 Jahre: vorher 3,00% p.a. – jetzt 3,50% p.a.

Ergänzt wird das Angebot durch das etwas flexiblere FestgeldPLUS sowie das USD-Festgeld. Darüber hinaus bietet die Bank allen Neu- und Bestandskunden einen Tagesgeldzinssatz von 0,75 % p. a. an.

Der benötigte Zugang für das Tagesgeld oder Festgeld bei der pbb direkt kann online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt nur ein gültiges Ausweisdokument.

Die pbb direkt ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt. Eröffnung und Führung der Konten sind selbstverständlich kostenlos.

Zum pbb direkt Festgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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