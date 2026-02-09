pbb direkt startet Zinserhöhung beim Festgeld

Die pbb direkt (Deutsche Pfandbriefbank AG) hat ihre Zinssätze für das Festgeldprodukt erhöht. Bis zu 2,75 % p. a. können Kunden bekommen.

Die pbb direkt hat den Zinssatz für ihr Festgeldangebot abgeändert. Vier Laufzeiten erhalten dabei neue, höhere Zinssätze, die wie folgt ausschauen:

12 Monate : vorher 1,00% p.a. – jetzt 2,35 % p.a.

: vorher 1,00% p.a. – jetzt p.a. 2 Jahre: vorher 2,20% p.a. – jetzt 2,45 % p.a.

vorher 2,20% p.a. – jetzt p.a. 3 Jahre : vorher 2,50% p.a. – jetzt 2,60 % p.a.

: vorher 2,50% p.a. – jetzt p.a. 5 Jahre : vorher 2,60% p.a. – jetzt 2,70 % p.a.

: vorher 2,60% p.a. – jetzt p.a. 10 Jahre: 2,75 % p.a. (unverändert)

Ergänzt wird das Angebot durch das etwas flexiblere FestgeldPLUS sowie das USD-Festgeld. Darüber hinaus bietet die Bank allen Neu- und Bestandskunden ab sofort einen Tagesgeldzinssatz von 0,75 % p. a. an.

Der benötigte Zugang für das Tagesgeld oder Festgeld bei der pbb direkt kann online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt nur ein gültiges Ausweisdokument.

Die pbb direkt ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt. Eröffnung und Führung der Konten sind selbstverständlich kostenlos.

Zur pbb direkt →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.