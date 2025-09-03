Pebble Core App für iOS startet als Public Beta

Pebble hat die Public Beta seiner Core App für iOS gestartet. Die App verbindet verschiedene Pebble- und Core-Geräte und bietet grundlegende Funktionen wie Benachrichtigungen und Musiksteuerung.

Die öffentliche Beta-Version unterstützt Core 2 Duo, Pebble Time (Steel/Round) und Pebble 2. Zeitabgleich, Benachrichtigungen inklusive App-Stummschaltung, Kalenderansicht, Musiksteuerung, Telefonanrufe, PebbleKit JS Apps sowie Zugriff auf Appstore und Locker über Rebble.io sind verfügbar. Es gibt auch Informationen über eingeschränkte Funktionalität mit älteren Pebble-Modellen, die jedoch nicht offiziell getestet wurden

Funktionsumfang, Einschränkungen und Fehler

Die App ist laut Entwicklern noch in einem frühen Stadium. Auf iOS 15/16 treten Abstürze beim Start von Apps mit JavaScript auf. PebbleKit JS Apps laufen teils instabil, und die mobile App-Oberfläche ist noch rudimentär.

Weitere noch nicht implementierte Funktionen umfassen Sprachantworten, Gesundheitsfeatures, Wetterunterstützung, App-Lokalisierung und die Verwaltung von Timeline-Pins. Auf Android fehlen momentan aber auch noch Benachrichtigungen für Sprach-Apps wie Whatsapp oder Signal.

Wer noch eine alte Pebble Uhr in Benutzung hat, kann die Beta ruhig mal testen und vor allem Feedback hinterlassen.