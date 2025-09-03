Polar Loop: Der direkte Angriff auf Whoop ist da

Polar hat es im Sommer schon angedeutet und jetzt ist das neue Wearable ohne Display offiziell. Mit dem Polar Loop greift die Marke das bekannte Whoop an und sieht optisch ehrlich gesagt sehr ähnlich aus. Wir sprechen hier über 179,90 Euro und es gibt drei Farben und eine größere Auswahl an Bändern zum Marktstart.

Für das Krafttraining gibt es die Funktion „Training Load Pro“, es gibt natürlich einen Schrittzähler, der Puls wird gemessen, der Schlaf getrackt, Kalorien angezeigt und was man eben so erwarten kann. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 8 Tagen, man muss sich also eine Woche keine Gedanken machen und auch nur einmal laden.

Es gibt zwar weniger Funktionen, EKG wie bei Whoop fehlt beispielsweise, und viele Polar-Nutzer könnten GPS vermissen, aber man wirbt damit, dass es hier kein Abo gibt. Man zahlt also einmalig 180 Euro und dann war es das, bei Whoop gibt es da noch nicht einmal das Basisabo. Das Polar Loop kann jetzt vorbestellt werden.