News

Peloton wagt diese Woche einen weiteren Neustart

Autor-Bild
Von
|
Peloton Detail Header

Peloton ist ein Paradebeispiel für ein überbewertetes Unternehmen der Pandemie, welches dadurch eine unnatürlich hohe Nachfrage hatte und die Zeit nicht genutzt hat, um sich etwas breiter aufzustellen. Seit dem kämpft die Marke ums Überleben.

Vor ein paar Jahren gab es einen ersten Neustart, in dem sich Peloton mehr auf die App fokussiert, aber diesen kann man als gescheitert abhaken. Daher wagt man jetzt den zweiten Neustart und laut Bloomberg geht es bereits diese Woche los.

Peloton bringt wieder neue Hardware

Das Unternehmen wird neue Hardware zeigen und das komplette Portfolio von Peloton wird erneuert und man setzt auch mehr auf KI. Außerdem liegt der Fokus auf mehr Zubehör, wie Lüftern, Halterungen und auch mit Sitz-Alternativen.

Peloton will den Drittanbietern weniger überlassen und Dinge selbst anbieten, die eine gute Gewinnmarge mitbringen. Das Marketing von Peloton wird sich ebenfalls ändern, erst ging es darum der modernste Anbieter für Bikes daheim zu sein, dann war man Dienst, um in Form zu kommen und jetzt geht es allgemein um „Health“.

Mit der „Peloton Intelligence“ (interner Name) hofft Peloton auch, dass Nutzer das Abo mehr schätzen oder vielleicht wieder aktivieren. Man kehrt also zurück zu den Wurzeln (Hardware als Basis), geht die Sache dieses Mal aber etwas schlauer (mehr Zubehör, mehr KI, persönlicher) an. Mal schauen, ob es dieses Mal klappt.

Mal schauen, ob Peloton das alte Kernproblem auch angeht, die sehr hohen Preise für die Bikes oder das Abo. Dieser Punkt schreckt bis heute sehr viele Nutzer ab.

Ein paar persönliche Worte zu den neuen iPhones

Apple schickte vor etwas mehr als einer Woche die neuen iPhones ins Rennen und bisher kommt das aktuelle Lineup gut…

28. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Peloton wagt diese Woche einen weiteren Neustart
Weitere Neuigkeiten
Tesla Bot Optimus Roboter Header
Mark Zuckerberg will euch bald Roboter verkaufen
in News
Microsoft und der 900 Euro teure Xbox-Handheld
in Gaming
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen: Neue Probleme der neuen Software
in Mobilität
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im Oktober 2025
in News
Die „neue“ PlayStation 5 ist besser und schlechter
in Gaming
Apple: Neue M5-Generation steht vor dem Start
in News
Mega SIM: Unlimited Basis ersetzt Unlimited on Demand
in Tarife
Apple und die streng geheime App „Veritas“
in Firmware und OS
Das neue iPhone ist für Xiaomi ein echtes Problem
in Smartphones
Uncharted Steam Deck Playstation
PlayStation 6: Möglicher Preis für den neuen Handheld
in Gaming