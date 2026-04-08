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Philips Hue erweitert Szenenbearbeitung

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Die Philips-Hue-App für iOS erhält mit Version 5.64.2 eine neue Funktion zur Bearbeitung gespeicherter Lichtszenen.

Philips Hue hat ein Update seiner iOS-App auf die Version 5.64.2 veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht eine neue Option für bereits gespeicherte Szenen in der Szenengalerie. Nutzer können damit die Farbverteilung einer vorhandenen Szene neu anordnen, ohne die Szene komplett neu erstellen zu müssen.

Laut den Angaben zur Aktualisierung lässt sich eine gespeicherte Szene aus einem Raum oder einer Zone aufrufen und anschließend über das Stiftsymbol bearbeiten. Dort steht dann die Funktion „Shuffle colors“ zur Verfügung. Sie soll die Farben innerhalb der Szene neu mischen und so eine veränderte Lichtstimmung erzeugen.

Weitere Änderungen oder zusätzliche Funktionen nennt der Changelog nicht.

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7. April 2026 | Jetzt lesen →

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