Pixel 11 soll neues OLED-Panel von Samsung nutzen

Das neue Pixel 11 soll laut Berichten ein neues OLED-Panel von Samsung erhalten.

Google arbeitet laut Berichten an der Pixel-11-Serie und nähert sich dem erwarteten Marktstart. Parallel dazu werden stetig neue Funktionen testweise an bestehende Pixel-Nutzer verteilt. Die Vorstellung der neuen Smartphones wird derzeit für August 2026 erwartet.

Beim Display soll Google laut Medienberichten erneut auf Samsung setzen. Genannt werden M16-OLED-Panels, die zunächst in der Pixel-11-Serie verbaut werden könnten und erst später auch für das iPhone 18 im Gespräch sind.

Technische Details zu Auflösung, Helligkeit oder Effizienz wurden bislang nicht genannt. Für die Pixel-11-Modelle wird dennoch mit einem spürbaren Fortschritt gerechnet. Beobachter erwarten vor allem höhere Helligkeitswerte. Zudem sind in den vergangenen Tagen bereits Darstellungen aufgetaucht, die ein überarbeitetes Design der neuen Geräte zeigen sollen.