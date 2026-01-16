Gaming

Plant Nintendo eine weitere Switch für 2026?

Nintendo baute bei der Switch das Lineup mit der Zeit aus und ergänzte es um neue Modelle. So eine Strategie wird man sicher auch bei der Switch 2 fahren und es deutet sich sogar schon ein neues Modell bei Nintendo selbst auf der Seite an.

Nutzer haben im Nintendo’s Account Portal ein Modell namens „OSM“ gefunden, welches im September 2025 hinzugefügt wurde. Als Platzhalter dient ein Bild der bekannten Switch 2, die man dort übrigens als „BEE“ vorfindet. Was bedeutet das?

Schwer zu sagen, denn es gibt bisher keine Gerüchte über neue Hardware und die Switch 2 genießt eine gute Nachfrage und es wäre eigentlich noch viel zu früh. Bei der ersten Switch kam zwei Jahre später ein Lite-Modell, aber das war nicht beliebt im Verkauf und keine „echte“ Switch, daher rechne ich eigentlich nicht mehr damit.

Nintendo Switch 2 OLED machte die Runde

Eine OLED-Version der Nintendo Switch 2 ist bereits im Gespräch, aber auch hier wäre es noch viel zu früh für so einen Schritt. Und mit einer aktualisierten Version, sowas gab es bei der ersten Switch ebenfalls, würde ich auch noch nicht rechnen.

Vielleicht hat Nintendo für diese Switch eine Überraschung und etwas ganz Neues geplant, vielleicht ist es auch nur ein Fehler im System. Mich würde es aber stark wundern, wenn Nintendo schon 2026 ein neue Version der Switch 2 nachreicht.

GTA 6: Neues Gerücht ist schon wieder eine Falschmeldung

Es hört nicht auf und ich glaube, dass sich Jason Schreier bald nicht mehr zu GTA 6 äußern wird, wenn…

15. Januar 2026

