GTA 6: Neues Gerücht ist schon wieder eine Falschmeldung

Es hört nicht auf und ich glaube, dass sich Jason Schreier bald nicht mehr zu GTA 6 äußern wird, wenn er ständig falsch interpretiert wird. Nach seiner letzten Aussage in einem Podcast, die eine Vermutung war, bekam er sogar Drohungen per Mail.

Jetzt ist es wieder passiert und es verbreitet sich die Meldung, dass es ein neues TikTok-Feature in GTA 6 geben wird. Soziale Medien werden ein Thema sein, das zeigen die Trailer, aber angeblich wird man im Spiel dort auch aktiv unterwegs sein.

Jason Schreier predicts GTA 6 will have an in-game version of TikTok, where players can record and share videos on a social media feed. (Source: https://t.co/fDPvmv0Pjb) pic.twitter.com/7qmi0B8jgR — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) January 14, 2026

Kompletter Mist. Also es kann sein, dass das stimmt, aber das ist keine Aussage von Jason Schreier. Mittlerweile verbreitet sich diese aber schon und einige Medien haben sie aufgegriffen und verbreiten die Meldung derzeit als Gerücht von Schreier.

Doch was steckt dahinter? Einmal im Jahr machen Jason Schreier und zwei weitere Kollegen im Podcast „Triple Click“ eine Prognose mit 10 Vermutungen für das Jahr. Am Ende wird dann abgerechnet und man schaut, wer die meisten Treffer hatte.

Das TikTok-Feature ist eine solche Prognose von Jason Schreier, das stimmt. Aber es ist kein Gerücht, denn die Bedingung für die 10 Prognosen ist, dass man keine (!) Hintergrundinformationen hat. Der Bloomberg-Journalist spekuliert hier also nur.

Ich habe mir die Folge, weil ich den Podcast abonniert habe, erst die Tage angehört und schon überlegt, ob das jemand aufgreifen wird. Es hat ein bisschen gedauert, aber es kam, wie es kommen sollte. Schade ist nur, dass damit am Ende oft die Glaubwürdigkeit von solchen Quellen leidet, auch wenn andere daran Schuld sind.