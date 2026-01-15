Gaming

GTA 6: Neues Gerücht ist schon wieder eine Falschmeldung

Autor-Bild
Von
|

Es hört nicht auf und ich glaube, dass sich Jason Schreier bald nicht mehr zu GTA 6 äußern wird, wenn er ständig falsch interpretiert wird. Nach seiner letzten Aussage in einem Podcast, die eine Vermutung war, bekam er sogar Drohungen per Mail.

Jetzt ist es wieder passiert und es verbreitet sich die Meldung, dass es ein neues TikTok-Feature in GTA 6 geben wird. Soziale Medien werden ein Thema sein, das zeigen die Trailer, aber angeblich wird man im Spiel dort auch aktiv unterwegs sein.

Kompletter Mist. Also es kann sein, dass das stimmt, aber das ist keine Aussage von Jason Schreier. Mittlerweile verbreitet sich diese aber schon und einige Medien haben sie aufgegriffen und verbreiten die Meldung derzeit als Gerücht von Schreier.

Doch was steckt dahinter? Einmal im Jahr machen Jason Schreier und zwei weitere Kollegen im Podcast „Triple Click“ eine Prognose mit 10 Vermutungen für das Jahr. Am Ende wird dann abgerechnet und man schaut, wer die meisten Treffer hatte.

Das TikTok-Feature ist eine solche Prognose von Jason Schreier, das stimmt. Aber es ist kein Gerücht, denn die Bedingung für die 10 Prognosen ist, dass man keine (!) Hintergrundinformationen hat. Der Bloomberg-Journalist spekuliert hier also nur.

Ich habe mir die Folge, weil ich den Podcast abonniert habe, erst die Tage angehört und schon überlegt, ob das jemand aufgreifen wird. Es hat ein bisschen gedauert, aber es kam, wie es kommen sollte. Schade ist nur, dass damit am Ende oft die Glaubwürdigkeit von solchen Quellen leidet, auch wenn andere daran Schuld sind.

Malcolm mittendrin: Datum für das Comeback in Deutschland steht

Vor ein paar Wochen gab Disney bekannt, dass „Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair“, wie das Comeback der Serie…

15. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / GTA 6: Neues Gerücht ist schon wieder eine Falschmeldung
Weitere Neuigkeiten
Doctor Arzt
Doctolib vor Gericht: Filter für Kassenpatienten sorgt für Ärger
in Dienste
Apple App Store Icon Header
Apple: Die EU ist mit Alternativen für den App Store gescheitert
in Firmware und OS
Xiaomi kündigt „smarte“ Brille für Deutschland an
in Wearables
Sony Wf C710n Farben
Sony kündigt Audio-Event an (aber nicht für die WF-1000XM6)
in Audio
Malcolm mittendrin: Datum für das Comeback in Deutschland steht
in News
Gemini 3 macht KI persönlich: So will Google eure Daten clever verknüpfen
in Dienste
YouTube greift beim Shorts-Feed durch und gibt Eltern neue Kontrolle
in Dienste
Bmw I3 2025 Konzept Skizze Header
BMW könnte einen komplett neuen i4 planen
in Mobilität
WhatsApp ohne ChatGPT: Warum der KI-Zugriff jetzt blockiert ist
in Dienste
myflexbox knackt 1.000 Standorte und holt MediaMarkt Saturn ins Boot
in Marktgeschehen