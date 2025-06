Plaudernetz: Malteser und Telekom wollen soziale Isolation und Einsamkeit bekämpfen

Die Problematik der sozialen Isolation und Einsamkeit betrifft immer mehr Menschen – sie erstreckt sich von Jung bis Alt. In den zurückliegenden Jahren ist das Bewusstsein dafür in den Medien signifikant gestiegen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken hat der Malteser Hilfsdienst e. V. in Kooperation mit der Deutschen Telekom die Aktion „Plaudernetz” ins Leben gerufen.

Call Me, Tell Me …

Unter der kostenfreien Rufnummer 0800/3301111 können Menschen, die sich eine gesellige Unterhaltung wünschen oder sich einsam fühlen, mit einer zufällig angerufenen Plauderpartnerin oder einem Plauderpartner ins Gespräch kommen. Wie der Name schon sagt, geht es um das Plaudern. Ein festes Thema gibt es nicht. Die Auswahl der Themen für die Gespräche liegt bei den Plauderpartnern und den Anrufenden.

Laut Malteser gelten einige einfache Plauderregeln wie wertschätzendes Miteinander, Wahrung der Anonymität und Verbot von kommerziellen oder missionarischen Zwecken. Man sollte außerdem beachten, dass das Plaudernetz nicht als Krisen-, Notfall- oder Beratungstelefon genutzt werden sollte.

Werdet Plauderpartner und unterstützt so die Aktion

Am anderen Ende der Leitung sitzen sogenannte Plauderpartner, die sich freiwillig und unentgeltlich für ihre Mitmenschen engagieren, um ihnen zuhören und mit ihnen plaudern. Die Teilnahme wird über die Plaudernetz-App organisiert, die sowohl für die Android– als auch für die iOS-Plattform zur Verfügung steht.

Nach der Registrierung in der App ist man offiziell als Plauderpartner verfügbar und kann von den Teilnehmern angerufen werden. Das Team von Plaudernetz begleitet die Freiwilligen mit Schulungen und steht bei Problemen in Gesprächen zur Verfügung. Außerdem wird komplette Anonymität versprochen, denn die eigene Rufnummer wird nicht weitergeleitet bzw. innerhalb des Programms weitergegeben.

Wer die Plaudernetz-App auf „AUS“ stellt, dem werden keine Anrufe durchgestellt. Das heißt, man muss nicht befürchten, ständig von anderen kontaktiert zu werden. Stattdessen kann man die Einsatzzeiten selbst definieren.

