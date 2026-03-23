PlayStation 3 erhält 20 Jahre nach ihrer Veröffentlichung ein Firmware-Update

Meiner Meinung nach war die PlayStation 3 zur damaligen Zeit nicht nur eine gute Konsole, sondern auch einer der ersten Blu-ray-Disk-Abspieler, der das Format weitreichend populär gemacht hat. Nicht wenige Personen nutzen die Konsole bis heute parallel als Abspieler für Blu-ray-Disks. Damit die Wiedergabe neuester Disks auch heute noch problemlos funktioniert, hat Sony nun ein neues Firmware-Update veröffentlicht.

Die alte Dame bekommt ein Update spendiert

Die durchaus noch recht aktive PS3-Community hat sich das Update genauer angeschaut und einige interessante softwaretechnische Neuerungen und Verbesserungen entdeckt. Diese sind aber vor allem für die Entwicklung von Custom-Firmware und Homebrew interessant.

In erster Linie dient das Update aber wie bereits gesagt zur Unterstützung neuere Blu-ray-Disks, damit die PlayStation 3 auch knapp 20 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Modells weiterhin als Abspieler dienen kann. Das erste Modell wurde nämlich am 23. März 2007 auf den Markt gebracht.