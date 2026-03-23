PlayStation 3 erhält 20 Jahre nach ihrer Veröffentlichung ein Firmware-Update
Meiner Meinung nach war die PlayStation 3 zur damaligen Zeit nicht nur eine gute Konsole, sondern auch einer der ersten Blu-ray-Disk-Abspieler, der das Format weitreichend populär gemacht hat. Nicht wenige Personen nutzen die Konsole bis heute parallel als Abspieler für Blu-ray-Disks. Damit die Wiedergabe neuester Disks auch heute noch problemlos funktioniert, hat Sony nun ein neues Firmware-Update veröffentlicht.
Die alte Dame bekommt ein Update spendiert
Die durchaus noch recht aktive PS3-Community hat sich das Update genauer angeschaut und einige interessante softwaretechnische Neuerungen und Verbesserungen entdeckt. Diese sind aber vor allem für die Entwicklung von Custom-Firmware und Homebrew interessant.
In erster Linie dient das Update aber wie bereits gesagt zur Unterstützung neuere Blu-ray-Disks, damit die PlayStation 3 auch knapp 20 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Modells weiterhin als Abspieler dienen kann. Das erste Modell wurde nämlich am 23. März 2007 auf den Markt gebracht.
Mein PS3, welche ich Jahre lang als Blu-ray Player genutzt habe liest leider seit einigen Wochen keine Blu-ray mehr und ich hab mir zum ersten Mal in meinem Leben einen „richtigen“ Blu-ray Player gekauft.
So eine reiner Player hat auch seine Vorteile aber ich vermisse die alte PS3 schon ein wenig.